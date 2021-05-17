Инцестуозные отношения. Как вернуть секс, если у пары пропало влечение друг к другу

Не секрет, что секс очень важен для гармоничных отношений. Это справедливо как для молодых влюбленных, так и для супругов со стажем. Секс выступает консолидирующим фактором, обеспечивает профилактику измен и разводов, да и просто служит ресурсом для отношений. Конечно, многие пары сталкиваются с ситуацией, когда со временем секс в отношениях случается все реже и реже. Давайте рассмотрим, почему это происходит и что с этим делать.

Причины отсутствия секса

Самой частой причиной отсутствия секса в паре становится ситуация, когда партнеры начинают выполнять друг для друга роль родителей. В сексологии это явление получило название инцестуозные отношения. Я называю его проще – инцестуозным склеиванием. Когда все другие роли (любовников, партнеров и пр.) замещаются отношениями мама-папа.

Застревание в позиции детско-родительских отношений приводит к тому, что сексуальная сторона отношений полностью нивелируется, и пара перестает воспринимать друг друга как сексуальный объект. Такое инцестуозное склеивание очень привлекательно для людей с детскими психологическими травмами. А точнее, бессознательно именно такой формат отношений ищется и выстраивается ими.

На первоначальном этапе опасность такого контакта не осознается и не замечается. Отношения становятся очень «няшными», а партнер начинает выполнять роль «сладкой зайки». Растворяясь в этих позитивных эмоциях и погружаясь в инцестуозную связь еще глубже, пара формирует пространство, в котором не остается места сексу. В этом конгломерате созависимости, партнеры начинают обслуживать инфантилизм друг друга, компенсируя те потребности, которые не были удовлетворены в детстве. Создается иллюзия, что вот они, те отношения, в которых меня безусловно принимают, любят.

Но дело в том, что партнер не должен быть для вас родителем. Он должен выполнять совсем другую роль.

Почему люди вовлекаются в инцестуозные отношения

Что привлекательного для человека в таких отношениях? Не секрет, что качество отношений с родительской фигурой на прямую влияет на качество отношений с партнером. Весь набор моделей поведения, эмоциональных реакций, ощущений, которые вы получили в наследство от родителей, все это обязательно проявится в ваших отношениях с партнером.

Даже если вы долгое время не общаетесь родителями, или вообще решили вычеркнуть их из своей жизни, или дали себе обещание проживать жизнь иначе. Все дело в нашем бессознательном, которое действует не потому, а вопреки, а точнее следует определенному сценарию. Не бывает так, что, если вы чего-то недополучили, каких-то эмоциональных ресурсов (любви, внимания, поддержки, принятия, одобрения), что этот эмоциональный голод не заявит о себе в будущем.

Каждый человек проецирует на своего партнера фигуру своего родителя. Человек, выросший в гармоничной среде, будет легко и просто выстраивать любовные отношения. Те же, кто был лишен чего-либо (а таких большинство), будут искать идеального по их представлениям родителя в своем партнере.

Простой пример – содержанка и папик

Если мы посмотрим глубже на это явление, то поймем, что содержанкой на самом деле движет не материальная нажива (это поверхностный слой), а желание закрыть свой инстинкт самосохранения. Папик становится для такой девушки ресурсным в ее понимании родителем. Он снимает ее страхи и тревоги о будущем, становится тем тылом, который даже в ситуации ее реального рабства воспринимается как желаемая и искомая безопасность.

Как формируются инцестуозные отношения

Эмоциональная слитность с партнером и формирование инцестуозных отношений происходит по механизму проективной идентификации. Психологи знают, проективная идентификация – примитивная психическая защита, которая формируется очень рано и заключается в том, что один человек пытается разместить свою психическую реальность в другом. Если это удается, психическая идентификация становится завершенной.

Посмотрим, как это происходит на примере. Женщина, в детстве лишенная важных, базовых эмоциональных потребностей, типа принятия, одобрения, признания ее ценности, находит мужчину, в котором бессознательно выискивает материнскую фигуру. Она начинает относиться к нему так, как хотела, чтобы он относился к ней: гиперзабота, излишняя опека, повышенное внимание, оккупация его личного пространства и заполнение его собой. Если такое поведение соответствует внутренним потребностям мужчины, он с готовностью вовлекается в этот процесс и начинает в ответ проявлять такую же заботу и повышенное, родительское участие в жизни партнерши, превращая ее в эдакого младенчика.

Он берет на себя заботу о ее здоровье, сам записывая ее на прием, формируя ее расписание и вместе с ней посещая врача. Каждый день он «собирает» ее на работу, без учета своих возможностей и физиологического состояния. В ситуациях конфликта партнерши с ее матерью, он берет на себя роль миротворца, звонит матери сам, пытаясь завершить конфликт. На регулярной основе выбирает предметы женской гигиены, интимные товары.

Как распределяются роли

Всегда ли в эмоциональном склеивании партнеров оба выступают в роли родителей по отношению друг к другу? Нет. Иногда роли распределяются достаточно жестко, закрепляя за одним роль ресурсной матери, а точнее груди, наполненной молоком, а за другим – роль грудного младенца, потребности которого в приоритете, а потому их нужно всенепременно удовлетворять. И здесь не играет никакой роли возраст партнера или его пол.

Единственный фактор, который определяет, кто будет родителем, а кто младенцем, уровень травмированности. У кого он выше, тот и превращается в ребенка. Нередко подобные отношения для партнера-родителя превращаются в настоящую тиранию, вынуждая забывать о себе и своих желаниях полностью. Партнер-ребенок же инфантилизируется в них еще больше, что фактически приводит к эмоциональной деградации его как личности. Отношения тоже неуклонно ухудшаются.

Слившись друг с другом и воспринимая друг друга как очень близких родственников, с одной стороны, партнеры чувствуют сильный стыд за легализацию сексуальности в таких отношениях. Как можно заниматься сексом с родственником?! С другой стороны, партнеру-ребенку очень не хочется терять своих преференций, и именно по этой причине он выбирает родительскую заботу и инфантильную позицию вместо секса. Дети не занимаются сексом, а значит придется выходить из своей роли и взрослеть. А этого очень не хочется. Обычно в работе с подобной парой, партнер-ребенок включает по этой причине саботаж.

Обречена ли пара, находящаяся в инцестуозных отношениях

Здесь мы можем утверждать, что все очень индивидуально. И для кого-то действительно единственным выходом становится поставить точку. А у кого-то получается выровнять роли и изменить качество отношений. Хорошим прогностическим признаком является готовность обоих партнеров работать над проблемой. И не голословная готовность, а самая что ни на есть реальная.

Готовность эта проявляется в том, что каждый из партнеров проходит личную терапию у разных специалистов. Это принципиально важный момент! Ни семейная терапия, ни посещение одним партнером психотерапевта, и уж тем более работа партнеров с одним и тем же специалистом не принесет эффекта. В последнем случае это просто непрофессионально. Психотерапевт, как зубная щетка, у каждого свой. Партнеры накапливают информацию и формируют триангуляцию, работая с одним и тем же специалистом. Что, в свою очередь, создает путаницу, осложняет работу, да и просто не приносит эффекта.

Почему семейная терапия неэффективна

Почему в данном случае семейная психотерапия также оказывается не эффективна? При инцестуозном склеивании речь идет о глубоких, личностных проблемах каждого из партнеров. Запомните, каждый член пары вносит свой деструктивный вклад. Семейная же терапия не обеспечивает глубокий уровень проработки подобных проблем. Поэтому средством первого выбора становится индивидуальная работа.

Если же один из партнеров в паре наотрез отказывается работать со специалистом, то, как правило, чаще всего терапия только одного партнера приводит к завершению отношений. И это понятно. Когда один партнер меняется, а другой нет, перспективы для установления качественно новых отношений весьма ограничены.

Как вы уже поняли, только те пары получают хороший шанс на изменение отношений, где оба партнера соглашаются на индивидуальную работу. А с чем же конкретно нужно работать каждому из них?

В чем заключается работа каждого из партнеров

Партнер-ребенок должен в процессе терапии в начале осознать свои настоящие желания, или точнее, на что направлено его либидо. Задача психотерапевта показать ему это. После этого пациент принимает выбор, что для него важнее – выгоды от детской позиции или постепенное эмоциональное взросление. В первом случае пациент должен понимать, что отношения могут завершиться.

Итак, осознанный выбор, с него начинается глубинная работа. Выбирая путь изменения себя, нужно понимать, что какая-то часть пациента будет находиться в конфликте со своими эмоциональными желаниями (оставаться младенчиком) и сознательным выбором (взросление). Это приводит к сопротивлению, и это совершенно естественно. Чтобы работа продвигалась дальше, нужно идентифицировать свои нереализованные потребности и научиться удовлетворять их самостоятельно. Что приведет к исчерпанию внутреннего конфликта.

Партнер-родитель должен признать следующую мысль: каждый человек может и должен справляться со своими проблемами и задачами сам. В этом ему помогает анализ своего поведения, а точнее, к каким негативным последствиям для него, партнера, и отношений оно приводит.

Следующий этап – прояснение собственных эмоциональных потребностей, которые также не были в должной мере удовлетворены. Здесь работа нацелена и на установление контакта со своей детской частью (что партнер-родитель игнорирует), и проживание собственных травм, и отказ от прежних шаблонов поведения. Завершающая часть работы аналогична таковой, как и у партнера-ребенка. Научиться осознавать свои потребности и удовлетворять их самостоятельно.