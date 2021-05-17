» Секс будущего: робот или человек?

Секс – важная часть жизни каждого из нас. И всех волнует, какие формы он обретет в недалеком будущем. Прогресс меняет людей, люди меняют свое отношение к семейным ценностям, сексу, взаимоотношениям, нетрадиционным форматам любви. А с развитием виртуальной реальности, появлением многочисленных «умных» гаджетов и человекоподобных роботов вопросы о том, какое место вся эта цифровизация займет в семейной и сексуальной жизни людей, напрашиваются сами собой. Мы попросили знаменитых сексологов дать свой анализ того, что нас ждет.

Инна Ройзман

Психолог-сексолог, психотерапевт, кандидат психологических наук, член Британского психологического общества

«Как раньше все было просто: поставил Бог Адама перед Евой и сказал: “Выбирай себе жену…” Мы можем только предположить, как наши прародители занимались любовью. Примеров перед глазами у них не было, скорей всего они учились этому у природы. Но именно жажда новизны, желание познания, из-за которого их так спешно выгнали из рая, заставило их совершенствоваться. Они не только пробовали, они начали делиться знаниями – вначале в виде наскальных рисунков, потом перешли к скульптуре с половыми различиями, а потом появились первые записи. “Наука Любви” Овидия написана в начале I века, знаменитая “Камасутра” – III–IV века, трактат “Ветви персика” – в XV веке.

И если ценности семьи как ячейки общества мешали в первобытном обществе обеспечивать выживаемость рода, то коммуна была лучше приспособлена для охоты за мамонтом, защиты от тигров и всеобщей заботы о подрастающем поколении.

Природе требуется разнообразие. Ей необходимо, чтобы вы обменивались ДНК с большим числом партнеров и производили больше детей с совершенно различным генетическим набором. Именно широта воспроизводства обеспечивала выживаемость человеческой популяции. Большее количество потомства давало шанс на качество продолжения рода.

Но развитие цивилизации внесло свои коррективы. Люди стали находить обидным делиться своим партнером в тот момент, когда они обеспечивали семью пропитанием. Или они боялись, что принесенной добычи может не хватить на их кровное чадо. Так развитие цивилизации укрепляло семейные ценности.

Сейчас на наших глазах происходит ускорение технологий, развитие других реальностей, где людям, чтобы выжить, зачать и воспитать ребенка, совсем не нужен добытчик и заботливая партнерша. Уже не нужен партнер для получения удовольствия, достаточно измененного состояния сознания.

О чем это говорит? Возможно, что, если скорость развития технологий, замещающих нам живых людей, будет нарастать, то присутствие второго человека в семье как атавизм может отмереть. И тогда на арену войдут чистые технологии, дающие человеку возможность всеми органами чувств ощущать удовольствие от виртуального секса.

Будут использованы гормоны, отвечающие за возбуждение, удовольствие, своеобразный коктейль с разным временем абсорбции, чтобы в последовательном цикле человек чувствовал желание, возбуждение, напряжение, оргазм и разрядку. Все это будет подобрано с точностью по вкусам, под темперамент и физиологические особенности человека. Уже сейчас есть исследования Илона Маска с задействованием нейросетей мозга.

Искусственные псевдолюди помогут человеку удовлетворить свой организм самыми изысканными способами, воздействуя на все рецепторы восприятии реальности: звуки, изображение, запахи, прикосновения будут отработаны для получения идеального результата. Примерно так же, как сейчас отработаны приемы стыковки воздушных кораблей в открытом космосе, будут учтены все нюансы. Массовое производство сделает их доступными, как сейчас кока-кола, которая стоит дешевле воды.

Остается вопрос – а что будет с любовью в будущем? Любовь останется только для избранных, для тех, кто сможет отказаться от собственного эгоизма. Способных отдавать, а не только брать. Вне зависимости от того, что будет выбирать человек – жить семьей или раздельно, заниматься сексом с любимым или с гаджетом, – самое главное, чтобы в будущем у него был выбор».

Евгений Кащенко

Заведующий междисциплинарной кафедрой сексологии, ученый секретарь РНСО, доктор социологических наук, профессор

«В случае отсутствия грамотного сексуального просвещения современных подростков секс будущего нового инфантильного поколения из бума соцсетей вытеснит традиционный секс с живым партнером. Люди станут еще позже взрослеть, совсем перестанут стремиться к традиционной семье и к серьезным половым партнерским отношениям.

В будущем люди не станут воспринимать семью как привычное состояние для занятий сексом в целях продолжения рода, форму взаимной поддержки и способ выжить в этом мире.

Время будущего украсится наличием заманчивого киберсекса, регулярной мастурбационной практикой, онлайн-общением для занятий сексом в любом месте в любое время.

Порнография из разряда запрещенной информации перейдет в рутинную практику самостоятельного возбуждения для снятия сексуального напряжения или выделения семени и яйцеклетки для продолжения жизни.

Юноши и девушки начнут забывать понятие “любовь” в том информационным потоке, который на них обрушивается. Для эротических и сексуальных чувств друг к другу, взаимных телесных прикосновений не останется времени. Пропадет чувство ответственности в паре, каждый станет думать только о себе, эгоизм сломает чувство ответственности.

Всепланетный демографический кризис решат банки спермы, искусственное оплодотворение, суррогатное материнство, экстракорпоральное оплодотворение.

Воспитание детей переложат на государственные и коммерческие органы социализации. Появятся инкубаторы для рождения, потом – детсады, детдома для отбора тех, кто больше способен к творческой работе. Те, кто неинтересен в этом плане, будут просто потребителями.

Сотрется грань между мужчинами и женщинами, маскулинными и феминными качествами люди будут обладать по мере их желания. Любящих друг друга людей и их занятия сексом примутся показывать в фантастических художественных фильмах. Они станут исключительной редкостью.

Молчаливо онанирующие стада людей с гаджетами в руках и наушниками в ушах начнут есть, пить, смотреть на экраны и ходить по магазинам».

Юрий Прокопенко

Врач-сексолог и сексопатолог, кандидат медицинских наук, психотерапевт, научный сотрудник Московского НИИ психиатрии

«Какой будет секс в ближайшие лет 50, зависит от двух факторов: насколько будет считаться нормальным секс до и вне брака у женщин и насколько будет распространяться мат в быту.

Первый этап современного обезличивания секса общество уже прошло: это мужская слабая ограниченность в этом плане. Более того, проповеди о том, что мужчина полигамен и ему это просто положено, подтачивают семейность секса достаточно активно. Но для женщин пока мораль более консервативная, и это удерживает секс в рамках если не любви, то хотя бы чего-то соседнего.

Если псевдоэмансипация и новая сексуальная революция снимут ограничения, то секс совсем оторвется от чувств. Он станет физиологической подробностью быта, не ориентированной на брак, чувства, деторождение.

Соответственно, брак будет сам по себе, а секс – сам по себе. Насколько они будут зависеть друг от друга, неясно, но, вероятно, будут все дальше расходиться.

Роботы и другие гаджеты для секса изменят отношение к сексу как явлению, связанному с чувствами, отношениями, моралью. Хотя как вибраторы не победили партнерский секс, так и роботы-любовницы (любовники) не вытеснят его, да и на брачных узах не отразятся.

Секс наших внуков я представляю себе как довольно конвейерное занятие, не играющее такой большой роли в выборе брачного партнера, как сейчас. Будет много кибер-штучек индивидуальных или партнерских, но они не перевесят значимость взаимоотношений постоянных партнеров.

Возможно, любовь будет видеться совсем по-другому, а роботы будут помогать снизить значимость каких-то несовпадений в сексуальности супругов».