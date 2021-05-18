«Новый папа»: как говорить с подростком о сексе после развода

Два года назад мы с мужем развелись, довольно мирно, общаемся, он проводит время с сыном (15 лет). Но недавно у меня появился постоянный партнер, с которым планируем съехаться. Сейчас мы часто проводим время вместе, но сыну это явно не нравится. И самое неприятное – его шутки относительно моих новых отношений. Часто они носят сексуальный подтекст. На грани приличия. Понимаю, что секс для него – как для подростка – тема «больная». А когда вместо отца рядом со мной другой человек, наверное, особенно тревожащая. Подскажите, как быть? Возможно, имеет смысл поговорить с ним? Но тогда в каком ключе?



Арина, 36 лет

Отвечает сексолог Юрий Прокопенко:

«Секс» и «родители» взаимоисключаются

Тут все довольно просто. Если подросток начинает интересоваться интимной жизнью своей мамы (реже – папы, просто потому, что статистически дети чаще остаются с матерью), что-то очень нехорошее происходит в этой семье. Никогда психически здоровый, нормально взрослеющий, не запущенный и не обделенный вниманием подросток не будет интересоваться интимной жизнью своих родителей. Вместе или порознь – не важно. В адекватной семье секс и родители для подростка – это две параллельные вселенные.

Все верно, в 13–15 лет мальчикам очень интересен секс. Но скорее, с их мальчишеской точки зрения, довольно бытовой: где люди достают презервативы, есть ли секс у соседки Клавы. Некоторые к этому возрасту уже влюбляются. Некоторые мастурбируют. У некоторых в компании есть парни постарше – и они уже хвастаются своими подвигами. Но при всем при этом, хватает ли папа маму за коленку, что происходит между ними в спальне, – эти вопросы остаются в другой плоскости.

Для психически здорового ребенка родители и секс – взаимоисключающие понятия. Да, он знает, откуда он взялся. Прекрасно знает этого «аиста» – еще недавно вы каждый вечер встречались все вместе за ужином. Но реальное осознание, что именно происходит между папой и мамой, приходит даже не с первым сексуальным опытом, а с обретением собственной регулярной половой жизни, значимых отношений, образа самого себя в сексе. Происходит это примерно лет в 25. Впрочем, когда это осознание приходит, оно уже совершенно не бередит душу, поскольку прийти оно может только к взрослому человеку.

Если подросток без опыта, окруженный лишь легендами и слухами о сексе, начинает интересоваться интимной жизнью матери, для этого есть веские причины – и они не связаны с сексуальным развитием.

Проблема явно лежит в психологической плоскости, какой бы сексуальный характер ни носили его шуточки. Скабрезности – лишь форма протеста и выражения своей боли. На самом деле его не волнует (точнее, не должна волновать) ваша реальная интимная жизнь.

Сексуальный подтекст – форма протеста

Часто бывает, что ребенок был взбешен ситуацией в семье, настроен яро против развода родителей, ревнует – в данном случае маму – и не хочет, чтобы к ней ходил «чужой дядя Вася». Но вот что важно понять: он может продолжать любить отца, которого уже нет в семье, или он может ненавидеть отца, которого выгнали за пьянство, – в любом случае мама все равно остается мамой. Ее секс с кем бы то ни было не может и не должен задевать ребенка, быть в его инфополе, в его голове.

Я бы сказал, что тему секса лучше вообще не трогать в этом случае. Говорить нужно о жизненной позиции в целом. Например: «Да, раньше мы жили с папой, было много хорошего, но были и проблемы. Сейчас мы сблизились с “дядей Васей”, он тоже не Шварценеггер, но он хороший человек Он заботится обо мне и о тебе. Нам нужен мужчина в семье. С возрастом ты это поймешь. Да, мы с папой больше друг друга не любим и окончательно разошлись. Ты можешь продолжать любить папу и встречаться с ним. Но я живая женщина, которой нужна опора и защита, а еще – человек, которого хочется обнимать и целовать в щечку, потому что мы это очень любим».

Важно говорить об эмоциях. И здоровый подросток, как бы он ни был заморочен на сексе, это поймет и примет.

Ищите психологические проблемы

Другое дело – если такой разговор не окажет воздействия. Если шуточки продолжатся, если начнутся подглядывания, попытки помешать общению – это будет означать, что у подростка серьезные проблемы. Они могут касаться его собственной, пока еще полуинтимной жизни. Ведь у него начинаются первые попытки общения с девушками. Кто знает, все ли складывается гладко. Возможно, это первые неудачи вызывают гнев, страх и агрессию, которая невольно выплескивается на ближайшего человека (как в детстве) – на мать.

Проблемы могут касаться и взаимоотношений с новым человеком в семье. Нужно внимательнее присмотреться к отношениям сына и «дяди Васи». Неадекватное поведение базируется на каком-то комплексе или расстройстве, и если оно продолжается, следовательно этот комплекс чем-то поддерживается, подпитывается.

Если это битва за место «главного» в семье с «новым папой», не исключено, что последний сам сознательно или подсознательно ввергает подростка в это негативное состояние, пытаясь подавлять.

Необходимо подчеркнуть, что подобные проблемы могут появляться и в полных семьях, не переживших развод. Вам важно понять, что причина кроется не в вашем сексе с кем-то, кто не папа.