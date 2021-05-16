«Казанка» — «Динамо-2»: дерби фарм-клубов

18 мая в 25-м туре «Олимп – Первенство ПФЛ-2020/2021» столичная «Казанка» сыграет с у себя дома земляками из «Динамо-2».

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Обе команды не лучшим образом провели свои предыдущие матчи. «Казанка» дома уступила «Зениту-2», а «Динамо-2» проиграло в гостях «Олимпу-Долгопрудному».

Таким образом, соперники будут гореть желанием реабилитироваться. Если судить по игре, то у «динамовцев» шансов на успех больше. Да и подопечные Александра Кульчия показывают куда более стабильный и приносящий результат футбол. Так что хозяевам будет непросто добиться даже ничейного исхода.

Прогноз — 1:3.

Футбол. «Олимп – Первенство ПФЛ-2020-2021». Группа 2. 25 тур.

«Локомотив-Казанка» Москва – «Динамо-2» Москва

18 мая 2021 года. Москва. «Сапсан Арена». 13.00.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Наталья Бухарева.