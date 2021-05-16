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«Казанка» — «Динамо-2»: дерби фарм-клубов

  • 16.05.2021, 10:18,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

18 мая в 25-м туре «Олимп – Первенство ПФЛ-2020/2021» столичная «Казанка» сыграет с у себя дома земляками из «Динамо-2». 





Александр Кульчий. ФК Динамо-2
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Обе команды не лучшим образом провели свои предыдущие матчи. «Казанка» дома уступила «Зениту-2», а «Динамо-2» проиграло в гостях «Олимпу-Долгопрудному».





Таким образом, соперники будут гореть желанием реабилитироваться. Если судить по игре, то у «динамовцев» шансов на успех больше. Да и подопечные Александра Кульчия показывают куда более стабильный и приносящий результат футбол. Так что хозяевам будет непросто добиться даже ничейного исхода.





Прогноз — 1:3.





Футбол. «Олимп – Первенство ПФЛ-2020-2021». Группа 2. 25 тур.





 «Локомотив-Казанка» Москва – «Динамо-2» Москва 





18 мая 2021 года. Москва. «Сапсан Арена». 13.00.                    





Текст: Антон Буялов.



Фото: Наталья Бухарева.


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