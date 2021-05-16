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ФНЛ: сезон завершён, вопросы остались

  • 16.05.2021, 11:34,
  • Спорт
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15 мая завершился сезон ОЛИМП-Первенство Футбольной Национальной Лиги 2020/2021, по итогам которого в Тинькофф РПЛ выходят «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».



ФК Торпедо-ФК Чертаново
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Реалии российского футбола таковы, что занятое в турнирной таблице место далеко не всегда гарантирует того, что полагается по его результатам.





ФК Торпедо-ФК Нефтехимик
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Если самарские «Крылья Советов», выиграв первенство ФНЛ, получили право выступать в РПЛ, то занявший второе место «Оренбург» повышения в классе так и не дождался, так как лицензии РФС I получить не смог, не выполнив все требования, предусмотренные регламентом проведения соревнований. В итоге повышение в классе перешло к бронзовому призёру ФНЛ — «Нижнему Новгороду», который избежал «стыковых» матчей с командой, занявшей 14-е место в РПЛ. Аналогичная проблема с получением лицензии РФС I, позволяющей выступать в РПЛ возникла и у владикавказской «Алании», которая стала четвёртой в первенстве ФНЛ. Ей тоже не придётся играть в «стыках» за право играть в РПЛ. Таким образом, команда занявшая 13-е место в РПЛ останется в высшем дивизионе российского футбола.





ФК Торпедо-ФК Алания
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Ни ставшая в ФНЛ пятой калининградская «Балтика», ни занявшее шестое место московское «Торпедо», получившие лицензии РФС I, дающие право играть в РПЛ в сезоне 2021/2022, заменить в «стыковых» матчах стоящие выше их в турнирной таблице команды согласно регламенту не могут. А следовательно «стыков» между соперниками из РПЛ и ФНЛ в сезоне 2020/2021 не будет.





ФК Енисей
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Таковы факты. И это печально, что спортивные результаты не гарантируют повышения в классе. Но если команды согласовывают регламент соревнований, то ждать исключений из общих правил, как случалось в предыдущие годы, было бы не правильно. Конечно, можно рассуждать о реалистичности требований регламента в условиях нашей действительности, но пример исчезающего из профессионального футбола «Тамбова» показывает, что любые исключения чреваты неприятными последствиями, когда для ритмичности календаря руководителям отечественного футбола приходится прибегать к экстраординарным действиям.





ФК Спартак-2
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Можно понять расстройство и раздражение тех, кто имеет отношение к «Оренбургу» и «Алании», но если не хочешь и в дальнейшем получать такие отрицательные сюрпризы, то следует неукоснительно выполнять обязательные критерии РФС.





ФК Чайка
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Что касается команд, которые должны покинуть ФНЛ по результатам соревнований, то занявшему 17-е место «Акрону» делать этого не придётся. Причиной стала неподача на лицензирование для выступления в ФНЛ «Тамбова», занявшего последнее место в РПЛ. Ну а опуститься классом ниже придётся, скорее всего, таким командам как «Томь», «Иртыш», «Динамо-Брянск», «Чертаново» и «Шинник».





ФК Ротор
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Таким образом из РПЛ в ФНЛ вернётся только одна команда, которая по итогам соревнований займёт 15-е место. Перед заключительным туром его занимает «Ротор», которому предстоит встретиться с рвущимся в Кубок Конференций казанским «Рубином». Кроме волгоградцев ещё не гарантировали себе место в РПЛ на будущий сезон «Уфа» из столицы Башкортостана и тульский «Арсенал», которые сойдутся в 30-м туре в очном поединке.





ФК Волгарь
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Если рассуждать о том, какие команды получили лицензии для выступления в ФНЛ, то это «Оренбург», «Алания Владикавказ», «Балтика», «Торпедо Москва», «Нефтехимик», «Велес», «Факел», «Енисей», «СКА-Хабаровск», «Чайка», «Волгарь», «Спартак-2», «Текстильщик», «Краснодар-2» и «Акрон».





ФК Олимп-Долгопрудный
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Из ПФЛ в ФНЛ должен перейти уже гарантировавший себе первое место в своей Группе 2 и имеющий лицензию РФС II «Олимп-Долгопрудный». В Группе 1 лидирует «Кубань-Холдинг». На два очка от него отстаёт «Кубань», которая не прошла лицензирование в связи с невыполнением обязательных критериев. В Группе 3 лидирующий в турнирной таблице липецкий «Металлург» лицензию для выступления в ФНЛ не получил, и потому повышение в классе может получить идущая второй «Рязань». Ну а главным претендентом на повышение в классе из Группы 4 является «КАМАЗ». Хорошие шансы подняться в ФНЛ имеет и «Тюмень», которая как клуб из Набережных Челнов получила лицензию РФС II.



Таким образом, многое будет зависеть как от результатов лицензирования клубов ПФЛ, так и от результатов последних туров чемпионата.



Текст: Олег Бухарев.


Фото: Олег Бухарев и Наталья Бухарева.


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