Армения получила 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Министерство здравоохранения Армении 17 мая получила вторую партию вакцины AstraZeneca, в которой насчитывается 50 тысяч доз. Они были ввезены в рамках взаимодействия с ЮНИСЕФ, ВОЗ и Евросоюзом. Было отмечено, что Организации готовы помочь обеспечить вакциной всех нуждающихся жителей Армении. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе минздрава государства.

— Одним из приоритетов ВОЗ является обеспечение качества, безопасности и эффективности вакцин против пандемии. В рамках совместного проекта с Европейским Союзом мы готовы помочь стране в обзоре, разработке и адаптации стратегий вакцинации для специалистов первичной медико-санитарной помощи, — подчеркнул представитель ВОЗ в республике Егор Зайцев.