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Армения получила 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Армения получила 50 тысяч доз вакцины AstraZenecaМинистерство здравоохранения Армении 17 мая получила вторую партию вакцины AstraZeneca, в которой насчитывается 50 тысяч доз. Они были ввезены в рамках взаимодействия с ЮНИСЕФ, ВОЗ и Евросоюзом. Было отмечено, что Организации готовы помочь обеспечить вакциной всех нуждающихся жителей Армении. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе минздрава государства.

— Одним из приоритетов ВОЗ является обеспечение качества, безопасности и эффективности вакцин против пандемии. В рамках совместного проекта с Европейским Союзом мы готовы помочь стране в обзоре, разработке и адаптации стратегий вакцинации для специалистов первичной медико-санитарной помощи, — подчеркнул представитель ВОЗ в республике Егор Зайцев.

— Пока мир продолжает бороться с эпидемией COVID-19, поставки большого количества вакцин вселяют надежду на спасение жизней и возвращение к более нормальной жизни. Благодаря программе COVAX Facility, вакцины уже достигают всех нуждающихся республик. Мы очень рады тому, что министерство здравоохранения бесплатно вакцинирует своих жителей, — подчеркнул постоянный координатор программ ООН в государстве Шомби Шарп.


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