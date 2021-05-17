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Власти Киргизии попросили Китай помочь с восстановлением соцобъектов в Баткенском районе

  • 17.05.2021, 14:09,
  • В Мире + Европа
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Власти Киргизии попросили Китай помочь с восстановлением соцобъектов в Баткенском районеЗаместитель председателя киргизского Кабмина Жылдыз Бакашова 17 мая провела встречу с Чрезвычайным китайским послом в Киргизии Ду Дэвэнь. Представители властей республики выразили искреннюю благодарность зарубежным партнёрам за помощь в борьбе против пандемии коронавируса и поддержку экономического потенциала государства благодаря выделению гранта. Кроме того, зампред попросила руководство КНР помочь с восстановлением инфраструктурных проектов и соцобъектов в Баткенском районе. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе ведомства.

Бакашова отметила, что ускорение процесса вакцинации населения – приоритетная задача для Кабмина в данный момент. Поставка препаратов компании Sinopharm в виде гуманитарного груза из Китая положительно была воспринята обществом. Она также ещё раз поблагодарила китайскую сторону за решение выделить стране 150 000 доз вакцины на бесплатной основе.

Помимо этого, были озвучены предпринимаемые восстановительные меры в приграничных местностях Баткенской области. В связи с этой ситуацией Бакашова выразила признательность за готовность оказать всемерную помощь и поддержку пострадавшим жителям из-за случаев на кыргызско-таджикской государственной границе.

Напоминаем, что 11 мая в рамках встречи руководителей внешнеполитического ведомства обоих государств Руслана Казакбаева и Ван И было объявлено, что в Кыргызстан будет поставлена вторая партия вакцин в количестве 150 тыс. доз.


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