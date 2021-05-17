﻿ В деле о геноциде белорусов новые детали, количество реальных жертв значительно выше общеизвестных » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 21:19 – Армения получила 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca 
  • 10:19 – Заявление МО Армении о ситуации на границе | Срочно ! 
  • 22:48 – В Киргизии начал свою деятельность самый крупный мясокомбинат в стране 
  • 21:19 – Армения получила 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 16:29 – Пожар в на окраине Риддера уничтожил более 37 жилых домов 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В деле о геноциде белорусов новые детали, количество реальных жертв значительно выше общеизвестных

  • 17.05.2021, 19:24,
  • В Мире + Европа Беларусь
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В деле о геноциде белорусов новые детали, количество реальных жертв значительно выше общеизвестныхГенеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед раскрыл первые результаты следствия по громкому делу о геноциде белорусского народа в период Великой Отечественной войны. По информации правоохранителя реальные данные о количестве истреблённых мирных людей значительно превышают те, которые считаются официальными. Об этом он рассказал 16 мая в эфире национального телевидения.

В рамках расследования этого дела генпрокуратура совместно с научными специалистами развернула огромный фронт работ по всей стране, в который входят раскопки, поиски, опрос свидетелей и углублённый анализ архивных документов. Как сообщил Швед, итоги изучения только некоторых мест массового уничтожения населения демонстрируют, что действительные размеры народной трагедии на данный момент в полной мере неизвестны.

Подкрепляя свои слова фактами, служитель закона рассказал, что только под Логойском, где начат первый осмотр места массовой казни вместо одного рва с захоронениями, криминалистическая техника показала, что таких рвов глубиной до 5 метров там намного больше. Количество жертв в разы превышает архивные сведения и других источников. Масштабы трагедии показывают, что историография страны на самом деле далека от истинных цифр, подчеркнул генпрокурор.

Андрей Швед констатировал, что у геноцида нет срока давности, и преступники должны ответить по закону. Он отметил, что генпрокуратура республики намерена в ближайшее время представить в международный трибунал исчерпывающие доказательства, чтобы инициировать в должном порядке процедуру официального признания геноцида народа Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.


  •   Просмотров Сегодня: 52

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Лукашенко рассказал о покушении против себя и представителей своей семьи
    » Глава МВД Белоруссии заверил, что граждане всех городов и регионов страны полностью защищены
    » «Роскосмос» совместно с белорусскими предприятиями будет комплектовать космические аппараты
    » В Армении раскрыт случай незаконной вырубки деревьев
    » В России создают ИИ на основе big data для постановки диагнозов
    » Малхаз Мачаликашвили будет опрошен по делу о поддержке терроризма
    » Польша обвинила российских диспетчеров в Смоленской катастрофе
    » Австралийский депутат рассказал о культурном геноциде армян
    » В Чехии возобновилось судебное разбирательство над священником-педофилом
    » Авиакатастрофа в Египте: Фото с места трагедии
    » Пенсионер обнаружил два снаряда времен ВОВ в лесу в районе Домодедово
    » Бывший сотрудник охраны президента Азербайджана возглавил террористическую группировку
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Секс будущего: робот или человек?

    • 21:41
    • 52
    • 0

    Армения получила 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca

    • 21:19
    • 38
    • 0

    Инцестуозные отношения. Как вернуть секс, если у пары пропало влечение друг к другу

    • 19:41
    • 34
    • 0

    В деле о геноциде белорусов новые детали, количество реальных жертв значительно выше общеизвестных

    • 19:24
    • 52
    • 0

    Власти Киргизии попросили Китай помочь с восстановлением соцобъектов в Баткенском районе

    • 14:09
    • 50
    • 0

    ХО «Зехинли иш» выиграло тендер на строительство нового парка «Ташкент» в центре Ашхабада

    • 12:57
    • 58
    • 0

    Правительство Приднестровья совершило поездку в Москву

    • 12:23
    • 27
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65561
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60407
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 58883
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53368
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48576
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42788
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41177
    • 0

    На востоке Туркменистана выявлен ребёнок с редкими способностями

    • 09:18
    • 26
    • 0

    Ляшко отреагировал на своё возможное назначение главой минздрава Украины

    • 09:19
    • 23
    • 0

    Молодого казахстанца подозревают в нанесении вреда интересам общества и государства

    • 09:19
    • 22
    • 0

    В деле о геноциде белорусов новые детали, количество реальных жертв значительно выше общеизвестных

    • 19:24
    • 52
    • 0

    Президент Татарстана прибыл в Туркменистан с рабочим визитом

    • 11:27
    • 23
    • 0

    Правительство Приднестровья совершило поездку в Москву

    • 12:23
    • 27
    • 0

    ХО «Зехинли иш» выиграло тендер на строительство нового парка «Ташкент» в центре Ашхабада

    • 12:57
    • 58
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА