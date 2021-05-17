В деле о геноциде белорусов новые детали, количество реальных жертв значительно выше общеизвестных

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед раскрыл первые результаты следствия по громкому делу о геноциде белорусского народа в период Великой Отечественной войны. По информации правоохранителя реальные данные о количестве истреблённых мирных людей значительно превышают те, которые считаются официальными. Об этом он рассказал 16 мая в эфире национального телевидения.

В рамках расследования этого дела генпрокуратура совместно с научными специалистами развернула огромный фронт работ по всей стране, в который входят раскопки, поиски, опрос свидетелей и углублённый анализ архивных документов. Как сообщил Швед, итоги изучения только некоторых мест массового уничтожения населения демонстрируют, что действительные размеры народной трагедии на данный момент в полной мере неизвестны.

Подкрепляя свои слова фактами, служитель закона рассказал, что только под Логойском, где начат первый осмотр места массовой казни вместо одного рва с захоронениями, криминалистическая техника показала, что таких рвов глубиной до 5 метров там намного больше. Количество жертв в разы превышает архивные сведения и других источников. Масштабы трагедии показывают, что историография страны на самом деле далека от истинных цифр, подчеркнул генпрокурор.

Андрей Швед констатировал, что у геноцида нет срока давности, и преступники должны ответить по закону. Он отметил, что генпрокуратура республики намерена в ближайшее время представить в международный трибунал исчерпывающие доказательства, чтобы инициировать в должном порядке процедуру официального признания геноцида народа Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.