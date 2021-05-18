Костевич предложила пересмотреть срок декретного отпуска и размер детского пособия в Белоруссии

Руководитель Минтруда и соцзащиты Белоруссии Ирина Костевич 16 мая в эфире белорусского телеканала СТВ рассказала о возможных изменениях сроков декретного отпуска и размеров пособия по уходу за детьми.

Чиновница считает, что продолжительность декретного отпуска следует пересмотреть, но переход к новой модели должен происходить постепенно. Правительству следует обеспечить необходимое количество мест, в учреждениях по уходу за детьми, уделив особое внимание качеству услуг. Также нужно предусмотреть гибкое рабочее время для матерей.

На сегодняшний день ежемесячная сумма пособия в среднем варьируется от 470 до 670 рублей, подчеркнула глава ведомства. При этом, минимальная заработная плата в республике составляет 400 рублей. По этой причине трехлетний декретный отпуск является слишком дорогим «удовольствием» для бюджета страны.

Относительно установления размера пособий министр заявила, что нужно разработать новый механизм, предусматривающий начисление с учетом зарплаты матери. Привязывание пособия к средней заработной плате было актуально в девяностые годы, когда женщина рожала в 22 года. Сегодня рожают приблизительно в 28-29 лет, у матерей есть заработок и финансовая стабильность.