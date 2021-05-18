Узбекистан и Таджикистан намерены довести объем торговли до 1 миллиарда долларов

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 15 мая в Ташкенте встретился со своим таджикским коллегой Кохиром Расулзодой в рамках восьмого заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономической кооперации. Одной из главных тем обсуждения стала возможность увеличения объема товарооборота между государствами до 1 миллиарда долларов в ближайшем будущем. Об этом Тoshkent.today сообщила пресс-служба МИВТ.

Представители двух стран обсудили ход подготовки к предстоящему визиту узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Таджикистан в 2021 году. Они также рассмотрели вопросы расширения взаимодействия в сферах промышленности, горнорудной индустрии, электротехнической отрасли, энергетики и транспорта. Собеседники выразили намерение в скором времени довести объем взаимовыгодной торговли до 1 миллиарда долларов.

Помимо этого, чиновники договорились совместно подготовить к осуществлению ряд инвестпроектов в областях сельхозмашиностроения, модернизации автомобильной и железнодорожной инфраструктур.

По результатам переговоров стороны подписали протокол по достигнутым соглашениям и ключевым направлениям дальнейших партнерских отношений.