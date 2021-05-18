﻿ США потребовали от Азербайджана немедленно вывести войска с суверенной территории Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провел
телефонный разговор с советником президента США по вопросам
национальной безопасности Джейком Салливаном по инициативе последнего,
об этом сообщает пресс-служба Правительства Армении.
"Никол Пашинян выразил благодарность за заявление президента США,
сделанное в годовщину Геноцида армян, отметив ключевое значение этого
шага.
Собеседники коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе.
Американская сторона сочла действия азербайджанских сил внутри границ
Армении неприемлемыми и провокационными и сообщила, что позиция США
также будет представлена руководству Азербайджана с требованием вывести
свои войска с территории Республики Армения.
Советник Салливан высоко оценил проявленную армянской стороной в этой
ситуации сдержанность и шаги по решению вопросов не военным, а
дипломатическим путем.
Американская сторона также выразила обеспокоенность по поводу
удерживаемых в Азербайджане армянских пленных и подчеркнула важность
обеспечения их возвращения.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности высоко
оценил приверженность правительства Армении делу укрепления демократии и
заверил, что США будут и впредь поддерживать Армению в продвижении
демократической повестки дня”,- говорится в сообщении.