﻿ Азербайджанцы несколько дней битами избивают грузин в Квемо Картли


 
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Азербайджанцы несколько дней битами избивают грузин в Квемо Картли

 Азербайджанцы избивают грузин
Несколько человек пострадали сегодня в массовой драке в Дманиси (регион Квемо Картли).
Участие в потасовке принимали около трех десятков человек, многие из которых были вооружены бейсбольными битами, палками и дубинками. Как утверждается, драке предшествовала ссора между грузинами и этническими азербайджанцами. Ситуация обострилась ближе к вечеру.
 
По предварительной информации, поводом для драки послужил отказ продавщицы-азербайджанки отпустить пиво в долг грузинам. Грузины попросили вежливо пиво в долг, как это давно практикуется в районах Грузии, а хозяева магазина при помощи дубинок удалось выгнать горцев, однако вскоре они вернулись вооруженные со своими друзьями и родственниками. Торговый объект, возле которого началась перепалка, разгромили.
 
Местные Азербайджанцы, вооружившись палками и дубинками и кувалдой напали грузин.
В результате несколько человек были жестоко избиты, а торговое заведение разгромлено.
Азербайджанцы на этом не остановились и захотели дополнительно наказать грузин и в понедельник стали собираться в крупные группы до 300 человек в надежде отомстить за нападение. Азербайджанцы вышли на улицы с намерением снести дома нападавших. Полиции с трудом удалось восстановить порядок.

В город, по сообщению агентства, для предотвращения дальнейшего развития конфликта стянуты дополнительные силы полиции.

В город к настоящему времени прибыли министр внутренних дел и начальник Службы государственной безопасности Грузии. Ведется расследование и устанавливаются лица, участвовавшие в драке.
 
Таким образом безобидный бытовой конфликт с легкой руки азербайджанцев перешел в сереьезное противостояние на национальной почве.
❗️Противостояние продолжается.
 

  Источник:FMG NEWS
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