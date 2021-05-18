﻿ Азербайджанцы несколько дней битами избивают грузин в Квемо Картли

Несколько человек пострадали сегодня в массовой драке в Дманиси (регион Квемо Картли).
Участие в потасовке принимали около трех десятков человек, многие из которых были вооружены бейсбольными битами, палками и дубинками. Как утверждается, драке предшествовала ссора между грузинами и этническими азербайджанцами. Ситуация обострилась ближе к вечеру.
По предварительной информации, поводом для драки послужил отказ
продавщицы-азербайджанки отпустить пиво в долг грузинам. Грузины попросили вежливо пиво в долг, как это давно практикуется в районах Грузии, а хозяева магазина при помощи дубинок удалось выгнать горцев, однако вскоре они вернулись вооруженные со
своими друзьями и родственниками. Торговый объект, возле которого началась перепалка, разгромили.
Местные Азербайджанцы, вооружившись палками и дубинками и кувалдой напали грузин.
В результате несколько человек были жестоко избиты, а торговое заведение разгромлено.
Азербайджанцы на этом не остановились и захотели дополнительно наказать грузин и в понедельник стали собираться в крупные группы до 300 человек в надежде отомстить за нападение. Азербайджанцы вышли на улицы с намерением
снести дома нападавших. Полиции с трудом удалось восстановить порядок.
В город, по сообщению агентства, для предотвращения дальнейшего развития конфликта стянуты дополнительные силы полиции.
В город к настоящему времени прибыли министр внутренних дел и
начальник Службы государственной безопасности Грузии. Ведется
расследование и устанавливаются лица, участвовавшие в драке.
Таким образом безобидный бытовой конфликт с легкой руки азербайджанцев перешел в сереьезное противостояние на национальной почве.
❗️Противостояние продолжается.
Источник:FMG NEWS
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