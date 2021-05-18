﻿ Эрдоган проклял Азербайджан и его президента.


 
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Эрдоган проклял Азербайджан и его президента.

Эрдоган проклял Алиева 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре заявил, что проклинает Ильхам Алиева и его правительство, которые подняли в Баку флаги Израиля.
«Я проклинаю Президента Азербайджана и правительство Азербайджана, которые вывесило израильский флаг в Баку и по всему Азербайджану. Поднять в Баку флаг террористического государства — значит, отождествлять себя с террором. Видимо, Азербайджан пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев», — заявил Эрдоган. Алиев распорядился тихо снять все флаги Израиля в Азербайджане чтобы не провоцировать Эрдогана.
Эрдоган проклял Азербайджан 
 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что проклинает правительство Австрии и федерального канцлера Себастьяна Курца, которые подняли над государственными зданиями флаги Израиля, сообщает РИА «Новости».
Многочисленные израильские флаги в Баку являются проявлением открытости Азербайджана к Израилю.
Себастьян Курц поднял над зданием своей администрации флаг Израиля, заявив, что «террористические атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения».
 
 

  Источник:FMG NEWS
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