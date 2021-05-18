﻿ Эрдоган проклял Азербайджан и его президента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре
заявил, что проклинает Ильхам Алиева и его правительство, которые подняли в Баку флаги Израиля.
«Я проклинаю Президента Азербайджана и правительство Азербайджана, которые вывесило израильский
флаг в Баку и по всему Азербайджану. Поднять в Баку флаг террористического государства — значит, отождествлять себя с
террором. Видимо, Азербайджан пытается заставить мусульман заплатить за
совершенный ею геноцид евреев», — заявил Эрдоган. Алиев распорядился тихо снять все флаги Израиля в Азербайджане чтобы не провоцировать Эрдогана.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также
заявил, что проклинает правительство Австрии и федерального
канцлера Себастьяна Курца, которые подняли над государственными зданиями
флаги Израиля, сообщает РИА «Новости».
Многочисленные израильские флаги в Баку являются проявлением открытости Азербайджана к Израилю.
Себастьян Курц поднял над
зданием своей администрации флаг Израиля, заявив, что «террористические
атаки на Израиль заслуживают самого решительного осуждения».