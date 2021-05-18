Ответственности избежать не удалось: Навальный и его соратник проиграли в суде бизнесмену Пригожину

В Черемушкинском районном суде Москвы прошло заседание по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному и его стороннику Владимиру Милову. Суд, рассмотрев претензию бизнесмена, постановил взыскать с обоих ответчиков по 30 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Иск предпринимателя о защите чести, достоинства и деловой репутации в ходе тиражирования порочащих сведений в Сети удовлетворен, что обязывает Навального и Милова в течение десяти суток удалить информацию, признанную клеветой. Если ответчики не выполнят предписание, в дальнейшем за просрочку с них будет взыскиваться по 1000 рублей ежедневно.

Также в сообщении пресс-службы «Конкорда» подчеркивается, что Милов и Навальный, несмотря на попытки избежать ответственности, признаны судом распространителями порочащих сведений на YouTube-канале «Навальный Live». При этом уточняется, что исковые заявления бизнесмена не сопряжены с политическими взглядами ответчиков, а лишь нацелены на выработку осознания соблюдать нормы российского права.

Ранее Московский городской суд принял решение оставить в силе вердикт Тверского районного суда по иску Пригожина к соратнице Навального Любови Соболь.