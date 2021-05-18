Пол Гаван с 19 по 22 мая посетит Армению для изучения деталей Карабахсого конфликта

Докладчик Пол Гаван с 19 по 22 мая посетит Армению от имени Комитета по миграции, беженцам и народонаселению ПАСЕ, чтобы собрать нужную информацию для своего доклада на тему «Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном», а также изучить детали конфликтной ситуации на Карабахе. Этот визит поможет ему лучше понять вклад международных учреждений, действующих в урегулировании этого вопроса в Армении. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе организации.

Гаван запланировал провести продуктивные встречи с сотрудниками парламента страны, в том числе с главой Национального Собрания, а также с работниками различных ведомств, которые занимаются гуманитарными последствиями конфликтной ситуации. У него появится возможность услышать мнение перемещённых лиц и семей пленных, а также пропавших без вести. Иностранный докладчик встретится с религиозными лидерами, защитником прав человека Армении и представителями гражданского общества.

Кроме того, было подчёркнуто, что представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы планирует продолжить свою работу летом, посетив азербайджанскую республику для сбора дополнительной информации, и намерен завершить свой отчёт осенью текущего года.