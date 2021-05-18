Зеленский: Украина осуществила диджитал-революцию

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая заявил, что страна уже осуществила цифровую революцию и делает первый шаг на пути к электронной демократии. Тема была затронута на Diia Summit Spring 2021, который был организован в рамках форума «Украина 30. Цифровизация». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский заявил, что такие хорошие показатели в области цифровизации были достигнуты благодаря запуску украинского электронного сервиса государственных услуг Дія.

Президент отметил, что благодаря этому онлайн-инструменту теперь для того, чтобы получить ряд разрешений не надо платить взятки, надо заплатить лишь за интернет. По его словам, раньше необходимо было обойти десятки кабинетов, получить 50 справок в очередях, ждать недели и месяцы, а сейчас это один сайт, несколько кликов в смартфоне и 10 минут ожидания.

Кроме того, посредством сервиса Дія можно с лёгкостью открыть бизнес онлайн, зарегистрировать новорожденного, добавил глава государства. Он заострил внимание на том, что Украина стала первой страной в мире, где электронные паспорта имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.

Зеленский подчеркнул, что в августе этого года страна перейдёт в режим paperless, в рамках которого госведомства не будут использовать при работе никаких бумаг. В онлайн-сервисе госуслуг 17 мая были запущены электронные петиции, отметил президент.