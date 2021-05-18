Президент Арцаха Араик Арутюнян провел консультации с высшим командованием Армии обороны Арцаха. Обсуждались вопросы строительства армии, обороноспособности страны, а также улучшения социальных условий военнослужащих.

Президент выразил глубокую признательность всему личному составу АО Арцаха за самоотверженное выполнение своей миссии и максимальную защиту Отечества от агрессии турецко-азербайджанского тандема.

У нас есть достойная и прочная повестка дня мира, но она также требует гарантий безопасности. Следовательно, Армия обороны Арцаха существует, останется и станет более боеспособной.

В результате намеченных реформ будет сформирована профессиональная армия, в которой военнослужащие по контракту будут играть важную роль.

После 44 дневной войны в Арцахе начинается масштабное перевооружение Вооруженных Сил Арцаха касающееся всех родов войск. Степанакерт скоро начнет получать стратегическое сверхсовременное оружие и одновременно формировать профессиональную армию. Помимо защиты мирного населения от фашистов Азербайджана и Турции, Вооруженным Силам Арцаха предстоит еще вернуть территориальную целостность границ Арцаха и вернуть оккупированный фашистами армянский город Шуши, Шаумяновский район и район Гадрута.

Шуши и Гадрут будут застрявшей кровавой костью в горле Азербайджана. Народ Арцаха не допустит существование варваров, фашистов, уродов на исконных землях Арцаха.

Отметим также что жизнь Ильхам Алиева, его жены, детей не гарантированны за пределами Азербайджана, их ждет очень страшная и мучительная смерть за геноцид 4000 армянских детей в Арцахе. Сегодня его смерти жаждет каждый армянин который потерял родного, близкого или друга. В любой стране мира их настигнет кара божья.

Азербайджанский народ может избежать кровавых последствий войны с Арцахом, и начать мирно жить с армянами если вернет Шуши, Гадрут и все территории согласно конституции Арцаха, накажет военно-политическое руководство страны и признает независимость Республики Арцах.

Иначе ждите каждый час, каждую минуту балистическую ракету с флагом Арцаха в вашей гостинной!