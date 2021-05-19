«Локомотив» — ЦСКА: у женщин свои интриги прямо на «РЖД Арене»!

22 мая на «РЖД Арене» состоится центральный матч первого круга Чемпионата России по футболу среди женских команд, в котором встретятся столичные команды «Локомотив» и ЦСКА.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Как говорится, не прошло и года, а «Локомотив» и ЦСКА вновь выясняют отношения между собой. Конечно, очень здорово, что у нас есть такой дуэт лидеров и фаворитов. Вот и в текущем чемпионате обе команды по традиции расположились наверху турнирной таблицы. Правда, между ними вклинился питерский «Зенит». Но это тоже хорошо.

Фото: Олег Бухарев/ » В мире спорта»

Ну а пока у нас на «РЖД Арене», отмечаем этот факт отдельно, «Локомотив» примет ЦСКА.

В минувшем туре «железнодорожницы» гостили в Казани, где одолели аутсайдеров из «Рубина» 3:0, а ЦСКА в день своего пятилетия встречался у себя дома, в день своего пятилетия на «ВЭБ Арене» с пермской «Звездой-2005» и разошёлся с ней миром 1:1. Соответственно, перед этой игрой «армейки» отстают от «железнодорожниц» на четыре очка.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Ну а последняя очная встреча между этими командами предваряла новый сезон. Это была игра за Суперкубок. Тогда подопечные Елены Фоминой были сильнее (1:0). Сейчас у команды Максима Зиновьева есть шанс на реванш. Но не исключён и ничейный исход.

Прогноз – 2:2.

Чемпионат России среди женских команд — Суперлига. 9 тур.

ЖФК «Локомотив» Москва – ЖФК ЦСКА

22 мая 2021 года. Москва. «РЖД Арена». 14.00. Вход свободный.

Текст Антон Буялов.

Фото Наталья Бухарева.

19.05.2021 г.