﻿ «Локомотив» — ЦСКА: у женщин свои интриги прямо на «РЖД Арене»! » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 10:51 – В Армении открыли памятник великому русскому полководцу Александру Суворову 
  • 23:21 – В Арцахе начинается масштабное перевооружение Вооруженных Сил 
  • 10:24 – Узбекистан и Таджикистан намерены довести объем торговли до 1 миллиарда долларов 
  • 10:51 – В Армении открыли памятник великому русскому полководцу Александру Суворову 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 16:29 – Пожар в на окраине Риддера уничтожил более 37 жилых домов 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

«Локомотив» — ЦСКА: у женщин свои интриги прямо на «РЖД Арене»!

  • 19.05.2021, 09:00,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

22 мая на «РЖД Арене» состоится центральный матч первого круга Чемпионата России по футболу среди женских команд, в котором встретятся столичные команды «Локомотив» и ЦСКА.



Елена Фомина
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»


Как говорится, не прошло и года, а «Локомотив» и ЦСКА вновь выясняют отношения между собой. Конечно, очень здорово, что у нас есть такой дуэт лидеров и фаворитов. Вот и в текущем чемпионате обе команды по традиции расположились наверху турнирной таблицы. Правда, между ними вклинился питерский «Зенит». Но это тоже хорошо.



ЖФК Локомотив - ЖФК ЦСКА
Фото: Олег Бухарев/ » В мире спорта»


Ну а пока у нас на «РЖД Арене», отмечаем этот факт отдельно, «Локомотив» примет ЦСКА.



В минувшем туре «железнодорожницы» гостили в Казани, где одолели аутсайдеров из «Рубина» 3:0, а ЦСКА в день своего пятилетия встречался у себя дома, в день своего пятилетия на «ВЭБ Арене» с пермской «Звездой-2005» и разошёлся с ней миром 1:1. Соответственно, перед этой игрой «армейки» отстают от «железнодорожниц» на четыре очка.



Максим Зиновьев
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»


Ну а последняя очная встреча между этими командами предваряла новый сезон. Это была игра за Суперкубок. Тогда подопечные Елены Фоминой были сильнее (1:0). Сейчас у команды Максима Зиновьева есть шанс на реванш. Но не исключён и ничейный исход.




Прогноз – 2:2.


Чемпионат России среди женских команд — Суперлига. 9 тур.


ЖФК «Локомотив» Москва – ЖФК ЦСКА


22 мая 2021 года. Москва. «РЖД Арена». 14.00. Вход свободный.


Текст Антон Буялов.


Фото Наталья Бухарева.



19.05.2021 г.


  •   Просмотров Сегодня: 43

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Завершающий тур Тинькофф РПЛ 2020/2021: расклады и интриги
    » Притормозит ли «Локомотив» мчащийся к чемпионству «Зенит»?
    » ЦСКА – «Фенербахче»: гвоздь четвертьфинальной программы
    » ЦСКА: спасибо за Евросезон!
    » ЦСКА – СКА: классика Кубка Гагарина
    » ЦСКА – «Спартак»: самая предсказуемая пара?
    » ЦСКА – «Динамо» Рига: совсем не банальная история
    » Сергей Овчинников покинул ЦСКА
    » ЖФК «Локомотив» примет «Рязань-ВДВ» на «Сапсан Арене»
    » ЦСКА – «Локомотив»: версия первая
    » ЖФК «Локомотив» примет очень крепкую «Звезду-2005»
    » Футболисты ЦСКА и «Зенита» сыграли вничью в восьмом туре премьер-лиги
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В Армении открыли памятник великому русскому полководцу Александру Суворову

    • 10:51
    • 33
    • 0

    Кто станет победителем Чемпионата Европы 2020?

    • 10:40
    • 47
    • 0

    В Москве пройдёт тур чемпионата Европы по регби-7

    • 10:30
    • 47
    • 0

    «Локомотив» — ЦСКА: у женщин свои интриги прямо на «РЖД Арене»!

    • 09:00
    • 43
    • 0

    В Арцахе начинается масштабное перевооружение Вооруженных Сил

    • 23:21
    • 61
    • 0

    «Новый папа»: как говорить с подростком о сексе после развода

    • 21:41
    • 79
    • 0

    Зеленский: Украина осуществила диджитал-революцию

    • 20:58
    • 54
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65602
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60439
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 58966
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53393
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48603
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42814
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41206
    • 0

    В Армении открыли памятник великому русскому полководцу Александру Суворову

    • 10:51
    • 33
    • 0

    Кто станет победителем Чемпионата Европы 2020?

    • 10:40
    • 47
    • 0

    В Москве пройдёт тур чемпионата Европы по регби-7

    • 10:30
    • 47
    • 0

    «Динамо-2» вырывает победу в дерби фарм-клубов

    • 19:50
    • 36
    • 0

    «Локомотив» — ЦСКА: у женщин свои интриги прямо на «РЖД Арене»!

    • 09:00
    • 43
    • 0

    В Арцахе начинается масштабное перевооружение Вооруженных Сил

    • 23:21
    • 61
    • 0

    Киргизия и Финляндия обсудили привлечение инвестиций финляндских предприятий в экономику страны

    • 11:55
    • 34
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА