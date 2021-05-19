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В Москве пройдёт тур чемпионата Европы по регби-7

  • 19.05.2021, 10:30,
  • Спорт
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Rugby Europe объявила расписание чемпионатов Европы по регби-7 среди мужских и среди женских команд в 2021 году, в котором 108 национальных команд из более чем 35 стран примут участие в четырнадцати соревнованиях в течение июня и июля.




Rugby Europe. Регби-7
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Поскольку сезон 2020 года был полностью уничтожен после появления Covid-19, возвращение международных соревнований в регби-7 стало долгожданным событием для всех любителей этого вида спорта. Все команды с нетерпением ждут возвращения на поле.





Структура проведения соревнований по регби-7 также подверглась ребрендингу, и её новая идентичность теперь ближе соответствует соревнованиям по классическому регби-15, команды будут разделены на три дивизиона: Championship Series, Trophy Series & Conference 1.





Все соревнования будут проходить в соответствии со строгим санитарным протоколом из-за продолжающейся пандемии, и обеспечение безопасности игроков и персонала будет иметь первостепенное значение.





В первом туре чемпионата Европы среди мужчин и женщин, который ранее был известен как Гран-при, примут участие восемь команд со всего континента, и он пройдет в столице Португалии Лиссабоне 5-6 июня.





Второй тур состоится в Москве на стадионе спортивного городка Лужники. Женский турнир пройдёт 25-26 июня, а мужской — 26-27 июня.





Действующие чемпионы Европы сборная Россия, будет стремиться вернуть снова завоевать «золото» в женском турнире, в то время как Германия будет постарается снова завоевать ещё один титул в мужских соревнованиях.





Rugby Europe. Регби-7
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




В мужском турнире Championship Series-2021 примут участие восемь команд, в туре, который пройдёт в Лиссабоне, составы и посевы будут следующими:





Группа А: Германия, Португалия, Грузия и Литва
Группа В: Испания, Италия, Россия и Польша





В женском турнире Championship Series-2021 примут участие девять команд, которые будут разделены на три группы:





Группа А: Россия, Германия, Румыния
Группа В: Польша, Бельгия, Уэльс
Группа С: Шотландия, Испания, Португалия




Источник: Rugby Europe.


Текст: Наталья Бухарева.


Фото: Олег Бухарев.


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