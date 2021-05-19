В Москве пройдёт тур чемпионата Европы по регби-7

Rugby Europe объявила расписание чемпионатов Европы по регби-7 среди мужских и среди женских команд в 2021 году, в котором 108 национальных команд из более чем 35 стран примут участие в четырнадцати соревнованиях в течение июня и июля.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Поскольку сезон 2020 года был полностью уничтожен после появления Covid-19, возвращение международных соревнований в регби-7 стало долгожданным событием для всех любителей этого вида спорта. Все команды с нетерпением ждут возвращения на поле.

Структура проведения соревнований по регби-7 также подверглась ребрендингу, и её новая идентичность теперь ближе соответствует соревнованиям по классическому регби-15, команды будут разделены на три дивизиона: Championship Series, Trophy Series & Conference 1.

Все соревнования будут проходить в соответствии со строгим санитарным протоколом из-за продолжающейся пандемии, и обеспечение безопасности игроков и персонала будет иметь первостепенное значение.

В первом туре чемпионата Европы среди мужчин и женщин, который ранее был известен как Гран-при, примут участие восемь команд со всего континента, и он пройдет в столице Португалии Лиссабоне 5-6 июня.

Второй тур состоится в Москве на стадионе спортивного городка Лужники. Женский турнир пройдёт 25-26 июня, а мужской — 26-27 июня.

Действующие чемпионы Европы сборная Россия, будет стремиться вернуть снова завоевать «золото» в женском турнире, в то время как Германия будет постарается снова завоевать ещё один титул в мужских соревнованиях.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

В мужском турнире Championship Series-2021 примут участие восемь команд, в туре, который пройдёт в Лиссабоне, составы и посевы будут следующими:

Группа А: Германия, Португалия, Грузия и Литва

Группа В: Испания, Италия, Россия и Польша

В женском турнире Championship Series-2021 примут участие девять команд, которые будут разделены на три группы:

Группа А: Россия, Германия, Румыния

Группа В: Польша, Бельгия, Уэльс

Группа С: Шотландия, Испания, Португалия

Источник: Rugby Europe.

Текст: Наталья Бухарева.

Фото: Олег Бухарев.