Кто станет победителем Чемпионата Европы 2020?

Совсем чуть-чуть осталось до старта главного футбольного события последних трех лет. Да. Очередного Евро нам пришлось ждать на год дольше. Причина всем хорошо известна.

Если кого-то интересуют технические причины переноса чемпионата Европы по футболу 2020, сайт о ЧЕ 2020 подробно и доходчиво внесет ясность в этот вопрос.

Фото: UEFA

Если коротко, то тот самый злосчастный COVID-19 в минувшем году внёс радикальные изменения во всю спортивную жизнь планеты. Соответственно, разразившаяся пандемия внесла коррективы в календарь официальных турниров. Отменять никто ничего не стал. Было решено провести чемпионат Европы не в 2020 году, а в 2021. Только и всего! Турнир так и остался с прежним названием, сохранился и логотип Евро 2020.

Однако это уже в прошлом. Сегодня уже все в предвкушении долгожданного футбольного праздника.

Обстановка за месяц до начала финального турнира

Еще продолжаются жаркие баталии в национальных чемпионатах. Клубам осталось сыграть по два, по три матча. К этому еще следует добавить полуфинальные и финальные кубковые матчи. И всё! Сезон 2020/21 для клубного футбола в Европе можно считать законченным. Станут известны новые команды чемпионы, новые участники групповой стадии Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Футболисты покинут лагеря своих клубов и разъедутся по своим национальным сборным. Вот тут и начинается самое интересное.

Начнётся оценка игровой формы каждого игрока, приглашенного в свою сборную команду. Будут судачить о невезении, вспоминая травмированных футболистов, которые вряд ли смогут принять участие в предстоящем чемпионате Европы. На этом фоне, начнут вырисовываться контуры фаворитов турнира. Даже с учётом того, что это всё пока только предварительная оценка. К некоторым мнениям стоит прислушаться. Одни занимаются аналитикой, оценивая шансы сборных команд, другие составляют прогнозы на матчи предстоящего Евро. Работа кипит.

Кто же является наиболее реальным претендентом на победу в Евро 2020?

Традиционно в число фаворитов входят топовые сборные команды континента. Безусловно, больше всего сейчас ставят на победу сборной Франции. Чемпионы мира пребывают в отличной игровой форме. Основные игроки команды пока здоровы и показывают хороший футбол, играя за свои клубы. Вполне вероятно, что французам будет по силам не только выйти из группы, но и добраться до финала.

Дальше становится интереснее. Почему-то многие в последние годы записали в число фаворитов сборную Бельгии. Конечно, по составу игроков бельгийцы выглядят мощно. Хорошие результаты команды в официальных матчах. Тем не менее, турнир есть турнир и не стоит преждевременно осыпать лаврами команду, которая очень давно ничего существенного не выигрывала.

Как всегда, неплохие шансы на выигрыш чемпионского титула у сборной Италии. Нынешняя «скуадра Адзурра» очень неплохой коллектив, способный серьезно бороться за самые высокие места.

Сюда же можно отнести и сборную Испании. Если ничего экстраординарного не случится, испанцы в состоянии выставить на матчи предстоящего Евро самый боеспособный состав. Почему бы в таком составе не выиграть чемпионат Европы. Такая задача для «красной фурии» вполне по силам.

Фото: UEFA

Главное не забыть про второй эшелон топовых сборных. У сборной Нидерландов и сборной Португалии как всегда много поклонников. Многие пророчат этим команда успех на предстоящем Евро, однако если в предыдущем чемпионате португальцам просто повезло, в этом году такое вряд ли возможно. Сюда же можно отнести и голландцев. Подопечные Франка де Бура сильно проводят групповой раунд, однако в плей-офф команде всё время чего-то не хватает.

Фото: DFB

Ну как можно не ставить на победу сборной Германии. Даже при всем том, что подопечные Йоахима Лева в последний год результатами не блещут, Бундестим всегда числится в фаворитах любого крупного турнира.

Фото: UEFA

Ну и в завершении, конечно, вспомним про родоначальников футбола, про сборную Англии. Чисто из уважения эту команду постоянно причисляют к фаворитам. Как будет на этот раз, посмотрим. Чемпионат стартует 11 июня и уже после первого тура будет ясно, кто из 24 сборных реально претендует на участие в финале Евро 2020.

Источник: Eurocup-2020.

Фото: UEFA, DFB