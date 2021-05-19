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В Армении открыли памятник великому русскому полководцу Александру Суворову

 В Армении открыли памятник великому русскому полководцу Александру Суворову
На территории 102-ой российской военной базы состоялась торжественная церемония открытия памятника великому русскому полководцу Александру Суворову, сообщает Россотрудничество.

В мероприятии приняли участие Генеральный консул РФ в г. Гюмри Руслан Кандауров, представители 102-ой российской военной базы, пограничного управления ФСБ РФ в РА и Русского Дома в Гюмри во главе с руководителем Арутюном Амбарцумяном.
 
Алекса́ндр Васи́льевич Суво́ров — русский полководец, основоположник русской военной теории. Генерал-фельдмаршал, генералиссимус, генерал-фельдмаршал Священной Римской империи, великий маршал войск пьемонтских, кавалер всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам.

  Источник:FMG NEWS
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