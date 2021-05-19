Узбекистан и компания DP World ускорят процесс реализации совместных проектов в сфере логистики

Вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 18 мая провел встречу с главным операционным директором по цифровым технологиям и логистике компании Dubai Port World из ОАЭ Майком Бхаскараном. Речь, в частности, шла об ускорении процесса реализации совместного проекта по строительству крупного логистического центра и свободной экономической зоны (СЭЗ) в стране. Об этом Тoshkent.today сообщила пресс-служба МИВТ.

Собеседники затронули тему формирования транспортно-логистических хабов в столице и регионах республики. В данном контексте они обсудили ход осуществления проекта по созданию «сухого порта» в городе Навои и задачи по возведению логистического узла и СЭЗ в Ташкентской области. Стороны договорились в ближайшее время перейти к выполнению практической части строительства. Это позволит значительно повысить интенсивность транзитного грузопотока по территории Узбекистана и обеспечит выход отечественной продукции на международные рынки.

Также представители двух государств рассмотрели перспективу присоединения Ташкента к программе World Logistics Passport, которая предназначена для стимулирования партнерства между развивающимися рынками. Они пришли к соглашению о подписании соответствующего договора в конце мая текущего года.

Помимо этого, руководитель портового оператора DP World выразил готовность оказать программное и технологическое содействие стране в развитии электронной торговли и цифровой инфраструктуры.