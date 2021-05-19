Корнелиу Фуркулицэ огласил лозунги предвыборной программы

Председатель парламентской фракции партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ рассказал, что станет основой предвыборной программы блока ПКРМ-ПСРМ. Программа предвыборной компании будет основана на принципах: укрепления государственности и независимости Молдовы, её традиционных ценностях, православной вере, экономическом развитии страны и повышении благосостояния граждан. Об этом сообщает интернет-портал партии социалистов республики Молдова.

Фуркулицэ напомнил, что президент Майя Санду недавно отклонила целый пакет законов, направленных на поддержку населения, в числе которых компенсирование расходов молдаван на электроэнергию, и увеличении доли собственных местных товаров на полках магазинов супермаркетов.

— Эти законы были в интересах народа, но, так как они противоречат политике международных финансовых организаций, она их не промульгировала. Ничего из того, что запрещает МВФ, Майя Санду не произведёт. Годы правления альянсов за европейскую интеграцию обернулись для Молдовы кражей миллиарда, разграблением банков, сдачей в концессию аэропорта, сомнительными приватизациями и многим другим, — подчеркнул Фуркулицэ.

Кроме, того в программу блока входят повышение заработной платы, пенсий, а также помощи, которую можно изыскать для граждан Молдовы.

28 апреля президент Санду распустила парламент и объявила о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 11 июля 2021 года. С 14 мая до 11 июня будет производиться приём заявлений и документов для участия в выборах.