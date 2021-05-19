Власти страны провели конференцию, посвящённую презентации Нацплана действий по правам человека

Профильные ведомства государства при участии представителей международных учреждений 19 мая организовали презентацию Национального плана действий в области прав человека на 2021-2025 годы, который был разработан вместе с Офисом Программы развития ООН в Ашхабаде. Руководитель Меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедова поведала о значимости принятия документа такого типа. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

Стороны акцентировали внимание на том, что страна является участником ряда международно-правовых договоров в области обеспечения прав и свобод человека и продолжает изучать имеющийся международный опыт в этой сфере. Главная задача же национальной программы – обеспечить человеческие права и свободы и защитить их, укрепить сотрудничество с лидирующими международными организациями в гуманитарной сфере.

Представители межнациональных предприятий в своём выступлении с удовлетворением отметили уровень партнёрства с Туркменистаном. Они подчеркнули роль совместной работы с Межведомственной комиссией по выполнению обязательств государства в области прав людей на международном уровне.