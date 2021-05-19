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Согласно программе COVAX Киргизия в ближайшие дни получит 420 тысяч доз вакцины

  • 19.05.2021, 12:00,
  • В Мире + Европа
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Согласно программе COVAX Киргизия в ближайшие дни получит 420 тысяч доз вакциныЗаместитель главы Кабинета Министров страны Жылдыз Бакашова 18 мая провела встречу с представителем руководства ВОЗ в республике Назирой Артыковой, в результате чего подчеркнула, что в соответствии с программой COVAX в ближайшее время ожидается поставка 420 тыс. доз вакцин против пандемии. Стало известно, что стране необходимы не только медпрепараты для борьбы с коронавирусом, но и в рекомендации Организации для их правильного потребления, сообщает веб-портал ведомства.

Бакашова проинформировала собеседников о том, что в последнее время в больницах наблюдаются сбои в предоставлении услуг по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака и других неинфекционных болезней. В связи с этим, отмечена значимость гуманитарного груза в виде кардиомониторов и лекарств, который ожидается в государстве.

Согласно программе COVAX Киргизия в ближайшие дни получит 420 тысяч доз вакциныПомимо всего прочего, подчёркнуто, что республике нужно создание мобильных команд для осуществления вакцинации народа, техподдержка по внедрению электронного здравоохранения, развитию лабораторного потенциала с целью реализации национальных и межнациональных стандартов качества и подготовки квалифицированных работников.

Глава странового офиса ВОЗ сообщила, что Организация будет содействовать Кабмину страны, чтобы осуществить цели и задачи в области здравоохранения, и эффективной борьбы с пандемией.


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