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Россия поможет Армении и Азербайджану в делимитации госграниц

Россия поможет Армении и Азербайджану в делимитации госграницВо время пресс-конференции, проходившей в Душанбе 19 мая, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что государство готово помочь Армении и Азербайджану в делимитации и демаркации госграниц. Также он предложил создать армяно-азербайджанскую комиссию по данному вопросу, в которой Российская Федерация будет участвовать в качестве консультанта или же, при желании, посредника. Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Руководитель российского министерства иностранных дел проинформировал присутствующих о том, что неформальная работа глав МИД ОДКБ началась накануне вечером. Они детально обсудили просьбу армянской стороны и рассмотрели ситуацию в отношениях между Ереваном и Баку. Ожидается, что заседание Совета председателей внешнеполитических дел ОДКБ пройдёт 19 мая.

Недавно СМИ армянской республики сообщили о том, что вооружённые силы государства силовым путём хотят вытеснить азербайджанские войска из Сюникской области. В Министерстве обороны подчеркнули, что считают недопустимым любое покушение на суверенные территории Армении.


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