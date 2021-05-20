В России будут создаваться научно-образовательные центры

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко и помощник главы государства Андрей Фурсенко провели совещание Совета научно-образовательных центров междунароного уровня. Отмечено, что на правительственном уровне научно-образовательные комплексы являются возможностью вывести региональную экономику и экономику всего государства на новый показатель, передаёт пресс-служба ведомства.

Главная идея разработки НОЦ состоит в том, что комплексы должны показывать значительную динамику развития по разным показателям.

— Мы запускаем единую шкалу оценки к 1 августа, а Минобрнауки совместно с Минцифры разработают информационную цифровую платформу. По принципу открытости и публичности регионы будут загружать в неё первичные данные, — заявил зампред правительства.

Кроме того, подчёркнуто, что в текущем году намечена разработка 100 новых лабораторий в научных учреждениях и вузах Российской Федерации. Руководить лабораториями будут молодые перспективные эксперты не старше 35 лет. В таком же возрасте должны быть и не меньше 70% от общего числа рабочих в лаборатории. На эти решения в 2021-2023 годах правительство направит примерно 1,8 млрд рублей каждый год.