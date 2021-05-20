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Вице-премьер Туркменистана и премьер Казахстана рассмотрели способы развития связей

  • 20.05.2021, 18:03,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Вице-премьер Туркменистана и премьер Казахстана рассмотрели способы развития связейЗампред Кабинета Министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов 20 мая обсудил актуальные вопросы на повестке дне, касающиеся дальнейшего развития многостороннего сотрудничества, с казахским Премьер-министром Аскаром Маминым посредством телефонного разговора. Политики пришли к единому мнению о том, что необходимо осуществить в ближайшем времени договорённости, которые были достигнуты туркменским и казахским лидерами. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.

Основной акцент был сделан на продуктивных путях укрепления двустороннего взаимодействия в таких областях, как политика, экономика, торговля и культурно-гуманитарная отрасль. В данном контексте, политики согласились организовывать взаимные визиты делегаций стран с целью провести продуктивные переговоры по основным проектам туркмено-казахстанского партнёрства в сфере экономики.

Кроме того, высокопоставленные чиновники обменялись мнениями насчёт позитивной динамики развития дружеских связей, а также подчеркнули значимость контактов на межгосударственном уровне. Они выразили взаимную готовность к частой организации переговоров данного формата.


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