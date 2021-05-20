Президент Узбекистана переговорил с гендиректором «Российских железных дорог»

Лидер Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 19 мая 2021 года встретился с главой правления компании «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») Олегом Белозёровым. Были обговорены выгодные направления для взаимоотношений в области железной дороги, а также пути наращивания главных инфраструктурных программ, сообщает пресс-служба главы государства.

Подчёркнуто, что в пандемических обстоятельствах наличие продвинутых и интегрированных транспортных систем, прежде всего железных дорог, позволило противиться результатам коронавирусной инфекции, а также обеспечить динамическое развитие торгово-экономического сотрудничества между государствами.

Особое внимание уделено вопросам углубления практических взаимоотношений, в том числе сотрудничества в области модернизации механизмов железнодорожного сообщения в стране, создание благоприятных условий для увеличения объёмов грузов, восстановление курсирования пассажирских поездов и подготовку высококвалифицированных экспертов.

Также обсуждён вопрос продвижения проекта возведения маршрута «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», с привлечением мировых финансовых институтов.