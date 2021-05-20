﻿ Президент Узбекистана переговорил с гендиректором «Российских железных дорог» » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 23:33 – Барселона признала Геноцид армян в Турции 1915 года. 
  • 16:17 – Пашинян рассказал Путину о нынешнем состоянии конфликтной ситуации на границе 
  • 10:24 – Узбекистан и Таджикистан намерены довести объем торговли до 1 миллиарда долларов 
  • 23:33 – Барселона признала Геноцид армян в Турции 1915 года. 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 16:29 – Пожар в на окраине Риддера уничтожил более 37 жилых домов 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Президент Узбекистана переговорил с гендиректором «Российских железных дорог»

  • 20.05.2021, 17:59,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Узбекистана переговорил с гендиректором «Российских железных дорог»Лидер Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 19 мая 2021 года встретился с главой правления компании «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») Олегом Белозёровым. Были обговорены выгодные направления для взаимоотношений в области железной дороги, а также пути наращивания главных инфраструктурных программ, сообщает пресс-служба главы государства.

Подчёркнуто, что в пандемических обстоятельствах наличие продвинутых и интегрированных транспортных систем, прежде всего железных дорог, позволило противиться результатам коронавирусной инфекции, а также обеспечить динамическое развитие торгово-экономического сотрудничества между государствами.

Особое внимание уделено вопросам углубления практических взаимоотношений, в том числе сотрудничества в области модернизации механизмов железнодорожного сообщения в стране, создание благоприятных условий для увеличения объёмов грузов, восстановление курсирования пассажирских поездов и подготовку высококвалифицированных экспертов.

Также обсуждён вопрос продвижения проекта возведения маршрута «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», с привлечением мировых финансовых институтов.


  •   Просмотров Сегодня: 57

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Дипломаты Узбекистана и Китая обсудили перспективы развития всесторонних отношений
    » Шеф кабмина Казахстана обсудил с главой ОАО «РЖД» логистику Евразийского железнодорожного альянса
    » Шавкат Мирзиёев встретился с главой МИД Ирана
    » Узбекистан и Венгрия будут развивать социально-экономические связи
    » С мая текущего года будут запущены пассажирские поезда по маршруту Ташкент-Иссык-Куль
    » Мирзиёев поздравил Владимира Тюрденева с окончанием дипмиссии в Узбекистане
    » Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с председателем МИД
    » Рахмон обсудил с главой МВД Ирана развитие сотрудничества в сфере безопасности
    » Ашхабад и Душанбе обсудили строительство железной дороги через Афганистан
    » Ашхабад и Душанбе обсудили строительство железной дороги через Афганистан
    » Вице-спикер НС Армении на встрече с послом Кувейта обсудил возможности реализации инвестиционных программ
    » Главы железных дорог Грузии, Азербайджана и Турции соберутся в Тбилиси
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Барселона признала Геноцид армян в Турции 1915 года.

    • 23:33
    • 42
    • 0

    В России будут создаваться научно-образовательные центры

    • 18:04
    • 45
    • 0

    Вице-премьер Туркменистана и премьер Казахстана рассмотрели способы развития связей

    • 18:03
    • 42
    • 0

    Президент Узбекистана переговорил с гендиректором «Российских железных дорог»

    • 17:59
    • 57
    • 0

    Пашинян рассказал Путину о нынешнем состоянии конфликтной ситуации на границе

    • 16:17
    • 69
    • 0

    Образец для подражания: историк Поликарпов о главном герое фильма «Турист»

    • 13:53
    • 27
    • 0

    СМИ Петербурга раскритиковали работу главы городского управления соцпита

    • 12:39
    • 24
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65625
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60476
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 59037
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53421
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48627
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42838
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41233
    • 0

    Барселона признала Геноцид армян в Турции 1915 года.

    • 23:33
    • 42
    • 0

    В столице Туркменистана к 140-летию города построят 140 жилых домов

    • 11:27
    • 32
    • 0

    Пашинян рассказал Путину о нынешнем состоянии конфликтной ситуации на границе

    • 16:17
    • 69
    • 0

    Команда Вооружённых Сил будет направлена в Британию для участия в учениях «Кембрийский патруль»

    • 12:26
    • 41
    • 0

    СМИ Петербурга раскритиковали работу главы городского управления соцпита

    • 12:39
    • 24
    • 0

    Образец для подражания: историк Поликарпов о главном герое фильма «Турист»

    • 13:53
    • 27
    • 0

    Президент Узбекистана переговорил с гендиректором «Российских железных дорог»

    • 17:59
    • 57
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА