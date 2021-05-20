﻿ Пашинян рассказал Путину о нынешнем состоянии конфликтной ситуации на границе » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 23:33 – Барселона признала Геноцид армян в Турции 1915 года. 
  • 16:17 – Пашинян рассказал Путину о нынешнем состоянии конфликтной ситуации на границе 
  • 10:24 – Узбекистан и Таджикистан намерены довести объем торговли до 1 миллиарда долларов 
  • 23:33 – Барселона признала Геноцид армян в Турции 1915 года. 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 16:29 – Пожар в на окраине Риддера уничтожил более 37 жилых домов 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Пашинян рассказал Путину о нынешнем состоянии конфликтной ситуации на границе

Пашинян рассказал Путину о нынешнем состоянии конфликтной ситуации на границеИсполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 19 мая поговорил по телефону с главой России Владимиром Путиным. Он детально проинформировал собеседника о нынешнем состоянии конфликта на границе с Азербайджаном, а также искренне поблагодарил за то, что Российская Федерация прикладывает множество усилий для обеспечения в регионе мира и процветания, сообщает веб-портал армянского политика.

Было подчёркнуто, что азербайджанские вооружённые силы, вопреки всем нормам международного права, нарушили суверенную территорию Армении. В связи с этим, обе стороны выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента путём мирных и политических переговоров.

Российский президент отметил, что государство в качестве посредника активно содействует нормализации обстановки и продолжит действовать в таком темпе и дальше. Он также заявил, что контакты по данному поводу и вопросам, связанным с конфликтом, будут продолжены.

Напоминаем, что докладчик ПАСЕ 19 мая прибыл в Армению для изучения сложившейся ситуации и собрания необходимой информации для завершения своего доклада, касающегося армяно-азербайджанского конфликта.


  •   Просмотров Сегодня: 69

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » США потребовали от Азербайджана немедленно вывести войска с суверенной территории Армении
    » Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном
    » Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
    » Вооруженные силы Армении уничтожили распространенный в Азербайджане миф о его военном превосходстве |премьер-министр Армении Никол Пашинян
    » С нами нельзя говорить с позиции силы | Премьер-министр Армении Никол Пашинян
    » Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Путина и братский народ России
    » Пашинян обсудит с Путиным вопросы двусторонней повестки
    » Лукашенко выдает не всю правду: в Ереване ответили на заявления лидера Беларуси
    » Никол Пашинян: В развитие армянских ВС мы должны инвестировать $2,5 млрд
    » Президент России удивился цене на российский газ для армянского потребителя — Пашинян
    » Пашинян рассказал о своем увлечении
    » В наших отношениях нет ни одной проблемы — Пашинян после встречи с Путиным
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Барселона признала Геноцид армян в Турции 1915 года.

    • 23:33
    • 42
    • 0

    В России будут создаваться научно-образовательные центры

    • 18:04
    • 45
    • 0

    Вице-премьер Туркменистана и премьер Казахстана рассмотрели способы развития связей

    • 18:03
    • 42
    • 0

    Президент Узбекистана переговорил с гендиректором «Российских железных дорог»

    • 17:59
    • 57
    • 0

    Пашинян рассказал Путину о нынешнем состоянии конфликтной ситуации на границе

    • 16:17
    • 69
    • 0

    Образец для подражания: историк Поликарпов о главном герое фильма «Турист»

    • 13:53
    • 27
    • 0

    СМИ Петербурга раскритиковали работу главы городского управления соцпита

    • 12:39
    • 24
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65625
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60476
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 59037
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53421
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48627
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42838
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41233
    • 0

    Барселона признала Геноцид армян в Турции 1915 года.

    • 23:33
    • 42
    • 0

    В столице Туркменистана к 140-летию города построят 140 жилых домов

    • 11:27
    • 32
    • 0

    Пашинян рассказал Путину о нынешнем состоянии конфликтной ситуации на границе

    • 16:17
    • 69
    • 0

    Команда Вооружённых Сил будет направлена в Британию для участия в учениях «Кембрийский патруль»

    • 12:26
    • 41
    • 0

    СМИ Петербурга раскритиковали работу главы городского управления соцпита

    • 12:39
    • 24
    • 0

    Образец для подражания: историк Поликарпов о главном герое фильма «Турист»

    • 13:53
    • 27
    • 0

    Президент Узбекистана переговорил с гендиректором «Российских железных дорог»

    • 17:59
    • 57
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА