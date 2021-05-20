Пашинян рассказал Путину о нынешнем состоянии конфликтной ситуации на границе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 19 мая поговорил по телефону с главой России Владимиром Путиным. Он детально проинформировал собеседника о нынешнем состоянии конфликта на границе с Азербайджаном, а также искренне поблагодарил за то, что Российская Федерация прикладывает множество усилий для обеспечения в регионе мира и процветания, сообщает веб-портал армянского политика.

Было подчёркнуто, что азербайджанские вооружённые силы, вопреки всем нормам международного права, нарушили суверенную территорию Армении. В связи с этим, обе стороны выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента путём мирных и политических переговоров.

Российский президент отметил, что государство в качестве посредника активно содействует нормализации обстановки и продолжит действовать в таком темпе и дальше. Он также заявил, что контакты по данному поводу и вопросам, связанным с конфликтом, будут продолжены.

Напоминаем, что докладчик ПАСЕ 19 мая прибыл в Армению для изучения сложившейся ситуации и собрания необходимой информации для завершения своего доклада, касающегося армяно-азербайджанского конфликта.