﻿ Барселона признала Геноцид армян в Турции 1915 года.

Городской совет Барселоны признал Геноцид армян.



Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Республики Армения в Испании.

На странице посольства в Facebook был опубликован документ о признании Геноцида армян Городским советом Барселоны.



В своих посланиях к 106-й годовщине Геноцида армян депутаты конгресса Испании Марта Росик и Мириам Ногерас выражали обеспокоенность, что Испания пока не признала Геноцид армян. Они отмечали, что продолжат работать в этом направлении.

El Ayuntamiento de Barcelona reconoce el genocidio armenio․La petición fue presentada por Esquerra Barcelona