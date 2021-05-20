﻿ Барселона признала Геноцид армян в Турции 1915 года.


 
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Барселона признала Геноцид армян в Турции 1915 года.

Барселона признала Геноцид армян в Турции 1915 года. 
Городской совет Барселоны признал Геноцид армян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Республики Армения в Испании.
На странице посольства в Facebook был опубликован документ о признании Геноцида армян Городским советом Барселоны.

В своих посланиях к 106-й годовщине Геноцида армян депутаты конгресса Испании Марта Росик и Мириам Ногерас выражали обеспокоенность, что Испания пока не признала Геноцид армян. Они отмечали, что продолжат работать в этом направлении.
 
El Ayuntamiento de Barcelona reconoce el genocidio armenio․La petición fue presentada por Esquerra Barcelona.
 

  Источник:FMG NEWS
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