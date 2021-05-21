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Власти Молдавии намерены приобрести 700 тысяч доз вакцины BioNTech/ Pfizer

  • 21.05.2021, 10:25,
  • В Мире + Европа
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Власти Молдавии намерены приобрести 700 тысяч доз вакцины BioNTech/ PfizerКабинет министров Молдавии 19 мая утвердил постановление, в соответствии с которым министерству здравоохранения поручено провести переговоры с компанией BioNTech/Pfizer и заказать 700 000 доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает информагентство «Молдпрес».

Врио премьера Аурелиу Чокой подчеркнул, что в случае приобретения данного объема сыворотки, ее обе дозы получат 350 тысяч молдаван. Власти ожидают, что вакцина прибудет в республику в сентябре-октябре текущего года.

Также правительство решило выделить из «резервного» фонда более 2 миллионов леев для семей медиков, ставших жертвами пандемии. Речь идет о тех, кто скончался после 17 марта. Таким образом, разовое пособие в 100 000 леев получат 22 семьи. Выплаты не будут облагаться никакими налогами.

По словам чиновника, этим решением власти Молдавии хотели воздать дань уважения и благодарности врачам, которые ценою своею жизни боролись с пандемией.


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