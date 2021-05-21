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Белорусские власти намерены повысить пенсии до 40% от средней зарплаты

  • 21.05.2021, 11:14,
  • В Мире + Европа Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Белорусские власти намерены повысить пенсии до 40% от средней зарплатыВице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко 19 мая в ходе совместного заседания обеих палат парламента отчитался о проделанной работе в области социального развития. По его словам, наиболее важной задачей на текущий год является доведение уровня пенсионных выплат до 40 процентов от среднестатистической зарплаты. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Палаты представителей Белоруссии.

ЧИновник заявил, что правительство предпринимает соответствующие меры для поддержания определенного уровня благосостояния граждан страны и обеспечения им доступа ко всему спектру гарантированных госуслуг. Особый акцент он сделал на том, что пенсии, стипендии и пособия были выплачены в полном объеме и в положенный срок.   

Также Петришенко рассказал о механизмах содействия нуждающимся гражданам, разработанных на основании системы государственной адресной социальной помощи. Таким образом, в прошлом году персональную соцподдержку получили 305 тысяч белорусов, а в первом квартале текущего года - 80 тысяч. В региональных бюджетах на 2021 год на эти цели заложено 120 миллионов рублей.     


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