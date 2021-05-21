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РЖД намерено привлекать узбекские кадры к строительству железных дорог в России

РЖД намерено привлекать узбекские кадры к строительству железных дорог в РоссииМинистр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 19 мая провел переговоры с гендиректором – главой правления ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олегом Белозеровым. В ходе диалога стороны достигли договоренности о привлечении компетентных узбекских специалистов к прокладке железнодорожной инфраструктуры в России. Об этом Тoshkent.today сообщила пресс-служба МИВТ.

Собеседники рассмотрели вопросы взаимодействия в транспортно-логистической сфере. Они обсудили совместные шаги по оптимизации условий транспортировки грузов и наращиванию загруженности железнодорожных коридоров. Это даст возможность уменьшить расходы на логистику и увеличить транзитную мощность двух государств.  

Руководитель РЖД выразил готовность принять участие в осуществлении проекта по строительству железнодорожной магистрали «Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар». Он подчеркнул, что его выполнение позволит до 30 процентов снизить временные потери и удешевить транспортные затраты грузопотока между странами Юго-Восточной Азии, СНГ и Евросоюза. В данном вопросе стороны договорились привлечь к разработке технико-экономического обоснования проекта и механизмов его финансирования профильные российские институты.

Кроме этого, Белозеров озвучил предложение о возможности найма высококвалифицированных кадров из Узбекистана для возведения инфраструктурных объектов железной дороги на территории РФ. В связи с этим представители двух стран подписали соответствующий меморандум.

Стороны также пришли к соглашению о постепенном восстановлении движения регулярных пассажирских поездов между государствами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.


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