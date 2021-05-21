«Родина» — «Зенит-2»: в понедельник в полдень

24 мая столичная «Родина» в матче 26 тура «Олимп – Первенство ПФЛ-2020/2021» примет питерский «Зенит-2».

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Столичная «Родина» хотя уже и не претендует на высокие места в турнирной таблице, всё равно, старается доиграть сезон, как можно лучше. В предыдущем туре «родные» играли в Санкт-Петербурге против «Звезды» и сыграли результативно. Причём, у обоих ворот – 3:3. Кстати, свой предшествующий матч «родные» также сыграли вничью. И тоже 3:3. Только в гостях с «Коломной».

«Зенит-2» играл 18 мая у себя дома с владимирским «Торпедо» и уверенно переиграл соперника с крупным счётом 3:0.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

В общем, в понедельник нас ждёт довольно интересный поединок между молодыми и любящими играть в атакующий футбол командами. Что нам может помешать увидеть обилие забитых мячей?

Прогноз – 2:2.

Футбол. «Олимп – Первенство ПФЛ-2020-2021». Группа 2. 26 тур

«Родина» Москва – «Зенит-2» Санкт-Петербург

24 мая 2021 года. Москва. Стадион «Октябрь». 12.00.

Текст Антон Буялов.

Фото Наталья Бухарева.

21.05.2021 г.