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«Родина» — «Зенит-2»: в понедельник в полдень

  • 21.05.2021, 13:07,
  • Спорт
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24 мая столичная «Родина» в матче 26 тура «Олимп – Первенство ПФЛ-2020/2021» примет питерский «Зенит-2».



ФК Зенит-2
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Столичная «Родина» хотя уже и не претендует на высокие места в турнирной таблице, всё равно, старается доиграть сезон, как можно лучше. В предыдущем туре «родные» играли в Санкт-Петербурге против «Звезды» и сыграли результативно. Причём, у обоих ворот – 3:3. Кстати, свой предшествующий матч «родные» также сыграли вничью. И тоже 3:3. Только в гостях с «Коломной».





«Зенит-2» играл 18 мая у себя дома с владимирским «Торпедо» и уверенно переиграл соперника с крупным счётом 3:0.





ФК Зенит-2
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




В общем, в понедельник нас ждёт довольно интересный поединок между молодыми и любящими играть в атакующий футбол командами. Что нам может помешать увидеть обилие забитых мячей?  





Прогноз – 2:2.





Футбол. «Олимп – Первенство ПФЛ-2020-2021». Группа 2. 26 тур





«Родина» Москва – «Зенит-2» Санкт-Петербург





24 мая 2021 года. Москва. Стадион «Октябрь». 12.00.





Текст Антон Буялов.


Фото Наталья Бухарева.


21.05.2021 г.


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