Россия стартует на ЧМ-2021. Без гимна, флага, но с олимпийскими кольцами на груди

21 мая национальная сборная России по хоккею примет старт на чемпионате мира-2021, который пройдёт в столице Латвии Риге. Соперником нашей команды в первом туре станет команда Чехии.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

На сегодняшний день в заявке сборной России, поданной в Международную федерацию хоккея (ИИХФ), значатся 17 хоккеистов:

вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров («Динамо» Москва);

защитники: Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»);

нападающие: Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Владислав Каменев, Артем Швец-Роговой, Антон Бурдасов (все — СКА), Максим Шалунов, Антон Слепышев, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Михаил Григоренко («Коламбус»).

Уже известно, что на ЧМ-2021 в Латвии сборная России выступит без своих герба, флага и гимна. На груди наших хоккеистов будут олимпийские кольца с пламенем бело-сине-красного цвета, а вместо российского гимна наша команда будет выступать под гимн ИИХФ. Совет ИИХФ решил он подходит больше, чем песня «Катюша», которую предлагала российская сторона.

Фото: ИИХФ

На групповом этапе ЧМ-2021 нашей команде предстоит провести 7 матчей:

21 мая, 16:15 Россия — Чехия

22 мая, 16:15 Великобритания — Россия

24 мая, 16:15 Cловакия — Россия

26 мая, 16:15 Россия — Дания

29 мая, 16:15 Швейцария — Россия

31 мая, 20:15 Россия — Швеция

1 июня, 20:15 Россия — Белоруссия

Источник: ИИХФ.

Текст: Наталья Бухарева.

Фото: Олег Бухарев и ИИХФ.