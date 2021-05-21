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Россия стартует на ЧМ-2021. Без гимна, флага, но с олимпийскими кольцами на груди

  • 21.05.2021, 11:56,
  • Спорт
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21 мая национальная сборная России по хоккею примет старт на чемпионате мира-2021, который пройдёт в столице Латвии Риге. Соперником нашей команды в первом туре станет команда Чехии.



Хоккей. Сборная России. Валерий Брагин
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




На сегодняшний день в заявке сборной России, поданной в Международную федерацию хоккея (ИИХФ), значатся 17 хоккеистов:





вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Бочаров («Динамо» Москва);





защитники: Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»);





нападающие: Александр Барабанов («Сан-Хосе»), Владислав Каменев, Артем Швец-Роговой, Антон Бурдасов (все — СКА), Максим Шалунов, Антон Слепышев, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Михаил Григоренко («Коламбус»).





Уже известно, что на ЧМ-2021 в Латвии сборная России выступит без своих герба, флага и гимна. На груди наших хоккеистов будут олимпийские кольца с пламенем бело-сине-красного цвета, а вместо российского гимна наша команда будет выступать под гимн ИИХФ. Совет ИИХФ решил он подходит больше, чем песня «Катюша», которую предлагала российская сторона.





Форма сборной России по хоккею. ЧМ-2021
Фото: ИИХФ




На групповом этапе ЧМ-2021 нашей команде предстоит провести 7 матчей:
21 мая, 16:15 Россия — Чехия
22 мая, 16:15 Великобритания — Россия
24 мая, 16:15 Cловакия — Россия
26 мая, 16:15 Россия — Дания
29 мая, 16:15 Швейцария — Россия
31 мая, 20:15 Россия — Швеция
1 июня, 20:15 Россия — Белоруссия





Источник: ИИХФ.


Текст: Наталья Бухарева.


Фото: Олег Бухарев и ИИХФ.


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