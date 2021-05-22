Президент Киргизии выдвинул инициативу активно развивать общий финансовый рынок ЕАЭС

Киргизский лидер Садыр Жапаров 21 мая на очередном совещании стран-участниц ЕАЭС, прошедшем в формате видеоконференцсвязи, выдвинул инициативу усиленно работать над укреплением общего финансового рынка. Также он заявил, что интеграция в рамках международного Объединения, бесспорно, была и остаётся первостепенным направлением для республики, сообщает пресс-служба руководителя страны.

Жапаров сказал, что последний год и произошедшие события показали, что важно упростить взаимный доступ к финансовой рыночной площади. Ослабление, которое перенесли национальные валюты параллельно с внешней инфляцией на продовольственную продукцию, невзирая на снижение общественного спроса, привело к увеличению цен на площади всего ЕАЭС. В связи с этим, президент подчеркнул, что необходимо сделать упор на расширение взаимодействия в валютной сфере с более активным использованием нацвалют во взаимных уплатах.

Помимо всего прочего, глава государства заявил, что деятельность Союза на международном уровне должна быть направлена на нормализации сотрудничества со странами в главнейших направлениях экономики, исходя из экономической закономерности. Было отмечено, что инфраструктура товаропроводящей торговой системы уменьшит транспортные расходы и будет содействовать соединению континента воедино, укрепив связь между ресурсами, продукцией и торговыми рынками.