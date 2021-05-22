﻿ Президент Киргизии выдвинул инициативу активно развивать общий финансовый рынок ЕАЭС » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 13:33 – Лукашенко призвал защищать интересы ЕАЭС и реагировать на давление Запада 
  • 16:17 – Пашинян рассказал Путину о нынешнем состоянии конфликтной ситуации на границе 
  • 10:24 – Узбекистан и Таджикистан намерены довести объем торговли до 1 миллиарда долларов 
  • 23:33 – Барселона признала Геноцид армян в Турции 1915 года. 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 16:29 – Пожар в на окраине Риддера уничтожил более 37 жилых домов 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Президент Киргизии выдвинул инициативу активно развивать общий финансовый рынок ЕАЭС

  • 22.05.2021, 11:35,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Киргизии выдвинул инициативу активно развивать общий финансовый рынок ЕАЭСКиргизский лидер Садыр Жапаров 21 мая на очередном совещании стран-участниц ЕАЭС, прошедшем в формате видеоконференцсвязи, выдвинул инициативу усиленно работать над укреплением общего финансового рынка. Также он заявил, что интеграция в рамках международного Объединения, бесспорно, была и остаётся первостепенным направлением для республики, сообщает пресс-служба руководителя страны.

Жапаров сказал, что последний год и произошедшие события показали, что важно упростить взаимный доступ к финансовой рыночной площади. Ослабление, которое перенесли национальные валюты параллельно с внешней инфляцией на продовольственную продукцию, невзирая на снижение общественного спроса, привело к увеличению цен на площади всего ЕАЭС. В связи с этим, президент подчеркнул, что необходимо сделать упор на расширение взаимодействия в валютной сфере с более активным использованием нацвалют во взаимных уплатах.

Президент Киргизии выдвинул инициативу активно развивать общий финансовый рынок ЕАЭСПомимо всего прочего, глава государства заявил, что деятельность Союза на международном уровне должна быть направлена на нормализации сотрудничества со странами в главнейших направлениях экономики, исходя из экономической закономерности. Было отмечено, что инфраструктура товаропроводящей торговой системы уменьшит транспортные расходы и будет содействовать соединению континента воедино, укрепив связь между ресурсами, продукцией и торговыми рынками.


  •   Просмотров Сегодня: 27

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Киргизии вместе с супругой провёл встречу с женщинами различных профессий
    » Глава Киргизии планирует повысить заработную плату судей и предоставить социальные гарантии
    » Президенты Киргизии и Казахстана обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия
    » Президент Киргизии принял участие в заседании Высшего Евразийского Экономического Совета
    » С высокой трибуны ЕАЭС лидер Белоруссии заявил о важности сплочения
    » Тегеран полон решимости развивать и углублять отношения с Ереваном — Роухани
    » Эксперт: Армения — лидер среди стран ЕАЭС по росту товарооборота
    » В Армении прошло заседание Консультационного совета ЦБ стран-членов ЕАЭС по валютной политике
    » Евразийский и Европейский союзы сегодня нуждаются в активизации связей
    » Президент Белоруссии призвал страны СНГ к вступлению в ЕАЭС
    » В Киргизии назвали причины, из-за которых ЕАЭС не может расширяться
    » "Амплитуда". За год ЕАЭС не смог "вырасти" из таможенного союза в экономический
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Лукашенко призвал защищать интересы ЕАЭС и реагировать на давление Запада

    • 13:33
    • 28
    • 0

    Президент Киргизии выдвинул инициативу активно развивать общий финансовый рынок ЕАЭС

    • 11:35
    • 27
    • 0

    Аскар Мамин и Вагит Алекперов обсудили реализацию крупных проектов в Казахстане

    • 11:33
    • 28
    • 0

    Пашинян сообщил Саркисяну о состоянии армяно-азербайджанской границы

    • 11:32
    • 40
    • 0

    Туркменистан и Конго установили дипотношения

    • 09:28
    • 35
    • 0

    Суд Канады признал крушение самолёта МАУ в Иране терактом

    • 09:27
    • 20
    • 0

    Рахмон назвал проблемы молодёжи Таджикистана

    • 09:26
    • 19
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 65678
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60505
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 59132
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53444
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 48648
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42860
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41253
    • 0

    Президент Узбекистана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

    • 07:50
    • 20
    • 0

    В выборах должны участвовать беспрепятственно жители обеих берегов Приднестровья

    • 07:55
    • 19
    • 0

    Рахмон назвал проблемы молодёжи Таджикистана

    • 09:26
    • 19
    • 0

    Суд Канады признал крушение самолёта МАУ в Иране терактом

    • 09:27
    • 20
    • 0

    Туркменистан и Конго установили дипотношения

    • 09:28
    • 35
    • 0

    Пашинян сообщил Саркисяну о состоянии армяно-азербайджанской границы

    • 11:32
    • 40
    • 0

    Аскар Мамин и Вагит Алекперов обсудили реализацию крупных проектов в Казахстане

    • 11:33
    • 28
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА