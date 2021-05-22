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Лукашенко призвал защищать интересы ЕАЭС и реагировать на давление Запада

  • 22.05.2021, 13:33,
  • В Мире + Европа Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Лукашенко призвал защищать интересы ЕАЭС и реагировать на давление ЗападаПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 21 мая выступил на дистанционном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Глава государства акцентировал внимание участников на том, что коллективный Запад не желает укрепления ЕАЭС, так как видит в нём серьёзного конкурента на мировом рынке. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что колоссальное давление оказывается не только на Беларусь, под маховик санкционного прессинга постепенно втягиваются все страны участники Союза, и прежде всего Россия. Президент подчеркнул, что если проанализировать события, то становится ясно, что в той или иной степени ситуация заденет каждое государство, это лишь вопрос времени.

Руководитель республики уточнил, что негативное влияние может коснуться торговых отношений, банковско-финансовой сферы, производственной кооперации и уже сформированных логистических цепочек.

Белорусский политик призвал высокое собрание здраво оценивать риск подобного внешнего давления и не теряя времени продумать инструменты реагирования. Он предложил наращивать целевое импортозамещение, взаимную торговлю и в крайнем случае ввести в рамках компетенции Союза прямые ограничительные меры. В случае обострения ситуации данные меры можно аналогично использовать так, как это делают конкуренты на Западе, детализировал президент.


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