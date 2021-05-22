Аскар Мамин и Вагит Алекперов обсудили реализацию крупных проектов в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 20 мая встретился с главой ПАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым. В рамках встречи были обсуждены текущее состояние и дальнейшая реализация совместных инвестпроектов по направлениям геологоразведки, добычи и транспортировки нефти, а также её переработки. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК.

Центральным аспектом диалога стало обсуждение проектов будущего расширения и управления устьевым давлением ТШО, развития Карачаганакского шельфа, устранения трудно-пропускаемых зон в нефтепроводе КТК (Каспийского трубопроводного консорциума), а также проектов «Центральная», «Женис» и «Аль-Фараби».

Глава компании представил председателю правительства информацию о деятельности завода по производству смазочных материалов в Алматинском регионе. В настоящее время ежемесячный объём предприятия по выпуску готовой продукции превышает 3 тысячи тонн, а ассортиментная классификация доходит до 700 наименований. Было отмечено, что к 2024 году эта промышленная зона выйдет на проектную мощность в 100 тысяч тонн.

Шеф казахстанского кабинета министров призвал ПАО «ЛУКОЙЛ» применять в работе современные экологически чистые технологии, следовать соответствующим стандартам в области охраны здоровья, безопасности труда и не забывать про социальную составляющую.