Пашинян сообщил Саркисяну о состоянии армяно-азербайджанской границы

По инициативе главы Армении Армена Саркисяна 21 мая прошла рабочая встреча с руководителем президентской резиденции и.о. премьер-министра Николом Пашиняном. Были обсуждены актуальные вопросы по урегулированию конфликтной ситуации с Азербайджаном, в связи с чем, президент государства выдвинул свою позицию. Пашинян отчитался армянскому лидеру о том, какие меры принимаются в целях решения конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Стороны акцентировали внимание на ходе действий по выдворению проникших на суверенную территорию республики подразделений азербайджанских вооружённых сил и недопущению посягательств на территориальную целостность страны. В этой связи были озвучены результаты проводимых военных заседаний и совещаний.

Кроме того, политики обменялись мнениями о позиции и предусловий властей государства по вопросу начала работ по делимитации и демаркации государственной границы. Особо отмечено, что только в случае выполнения последних требований будут созданы нужные условия для начала соответствующих обсуждений в данном направлении.