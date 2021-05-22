Туркменистан и Конго установили дипотношения

Между Туркменистаном и Республикой Конго 21 мая были официально установлены дипломатические связи. Протокол об активизации данных отношений был подписан в столице Российской Федерации в здании посольства Туркменистана. Об этом сообщила пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

В церемонии подписания документа приняли участие посол Туркменистана в Москве Батыр Ниязлиев и глава дипломатической миссии Конго в России Давид Мадука. Стороны обменялись мнениями относительно налаживания межгосударственного сотрудничества.

В рамках переговоров акцент был сделан на перспективах партнёрства по линиям науки и образования, спорта, культуры. Чиновники также сошлись во мнении, что необходимо активизировать отношения на уровне международных организаций.

Напомним, что ранее власти Туркменистана заявили об открытости к сотрудничеству с рядом африканских стран. На сегодняшний день центральноазиатское государство активно взаимодействует с Южно-Африканской Республикой в сферах экономики, торговли, культуры, а также в гуманитарной области.