﻿ Армению посетит министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф


 
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Армению посетит министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф

 Армению посетит министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф
Армению посетит министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф

26 мая Армению с визитом прибудет министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф. В рамках визита запланированы встречи с президентом РА Арменом Саркисяном, исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном и исполняющим обязанности министра иностранных дел Ара Айвазяном.

Информация для представителей СМИ
26-го мая в 10:00 пройдет встреча Ара Айвазяна и Мохаммада Джавада Зарифа, в формате тет-а-тет, а затем в расширенном формате.
В освещении встречи могут принять участие представители СМИ, прошедшие годовую аккредитацию МИД 2021 года, исключительно при наличии аккредитационной карты МИД.
 
#ARMENIAIRAN

  Источник:FMG NEWS
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