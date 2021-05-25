Армению посетит министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф



26 мая Армению с визитом прибудет министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф. В рамках визита запланированы встречи с президентом РА Арменом Саркисяном, исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном и исполняющим обязанности министра иностранных дел Ара Айвазяном.



Информация для представителей СМИ

26-го мая в 10:00 пройдет встреча Ара Айвазяна и Мохаммада Джавада Зарифа, в формате тет-а-тет, а затем в расширенном формате.

В освещении встречи могут принять участие представители СМИ, прошедшие годовую аккредитацию МИД 2021 года, исключительно при наличии аккредитационной карты МИД.

#ARMENIAIRAN

