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Президент направил праздничное поздравление выпускникам школ в связи с «Последним звонком»

  • 25.05.2021, 18:10,
  • В Мире + Европа
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Президент направил праздничное поздравление выпускникам школ в связи с «Последним звонком»Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 25 мая в связи с торжественным праздником «Последний звонок» в школах направил поздравительное послание выпускникам, пожелав им найти свой достойный путь, выбрать специальность и идти только вперёд, повышая авторитет своего государства, сообщает информагентство «Туркменистан сегодня».

В своём поздравительном послании глава страны отметил, что Туркменистан уделяет большое внимание развитию образовательной области в соответствии с национальными программами, концепциями и крупными преобразованиями. В государстве создаются все необходимые условия для получения молодым поколением нужных мировых знаний посредством внедрения в систему обучения новейших научных достижений, организации новых профильных учреждений, укрепления позиции цифрового образования. Всё это, в свою очередь, помогает повышению уровня знаний по выбранной профессии, стимулированию к научной и творческой деятельности, дальнейшему расширению взглядов.

Кроме того, в этот день масштабно празднуется ещё одно немаловажное торжество – 140-летняя годовщина основания Ашхабада. В связи с этим, президент также душевно поздравил весь туркменский народ с юбилеем, пожелав каждому жителю страны семейного благополучия, счастья, здоровья и дальнейших успехов в их деятельности.


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