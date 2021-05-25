Президент Казахстана ознакомился с текущим эпидемположением страны и темпами вакцинации

Главе государства Казахстан Касым-Жомарту Токаеву 24 мая вице-премьером Ералы Тугжановым был представлен отчёт о текущем эпидемиологическом положении, реализации задач социальной направленности и показателях деятельности Земельной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Касательно борьбы с пандемией коронавируса и создания коллективного иммунитета Тугжанов доложил, что в Казахстан поставлено 2,3 миллиона доз вакцины, к концу месяца ожидается ещё столько же. Производство отечественной вакцины «QazVac» с середины лета выйдет полумиллионный объём выпуска.

Далее замглавы правительства проинформировал президента о популяризации приложения «Ashug». Так, на сегодняшний день ресурсом активно пользуются полтора миллиона казахстанцев, а в самом проекте принимают участие 7 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Тугжанов заметил, что внедрение проекта обеспечило тесную работу предпринимателей, помогло выявить более 2,5 тысяч лиц с положительным показателем COVID-19 и почти столько же нарушителей карантинного режима. Токаев позитивно оценил развитие данного направления.

Что касается Земельной комиссии, то было уточнено, что в рамках её работы был проанализирован 121 вопрос. В настоящее время профильный законопроект с поправками уже передан на суд парламента.

По итогам встречи президент поставил ряд задач, связанных с наукой, просвещением, здравоохранением, культурой и социальной безопасностью.