«Химки-М» «перестреливают» «Рязань» в самом зрелищном для себя матче сезона

В матче 26 тура «Олимп-Первенство ПФЛ-2020/2021» один из лидеров Группы 3 «Рязань» на выезде встречалась с молодёжной командой «Химки» и уступила хозяевам со счётом 3:4.

Фото: ФК Химки

В Рязани на уровне ПФЛ или Второго дивизиона всегда была крепка команда в российское время. Помнится даже, что не одна. Сейчас в профессиональном футболе «Рязань» существует в своём регионе в единственном числе. И Виктор Навоченко со своими подопечными выдал суперсерию без поражений с октября по май, которая состояла из одиннадцати матчей, одержав в них десять побед. Однако 21 мая рязанцы уступили в Липецке «Металлургу» и серьёзно осложнили свои шансы на победу в Группе 3.

В команде есть два результативных футболиста Владислав Фасхутдинов и Георгий Журавлёв. Могут подсобить голами и Евгения Дегтярёв с Александром Барковым. И то, что рязанская команда является, по сути дела, единственным конкурентом липчан в борьбе за первое место, удивления не вызывает.

«Химки-М» после крупной победы над молодёжкой «Факела» (4:0), играла в Ногинске со «Знаменем» и проиграли с разгромным счётом 1:4. Но в отчётном матче подопечные Игоря Ющенко сыграли просто великолепно.

Гости, как-то, очень уж снисходительно отнеслись к химкинской команде. Мол, не забьём сразу, так позже наверстаем. Но не тут-то было! Пенальти в ворот гостей на исходе получаса был очевидным, а Костяев был точным. 1:0. Однако Журавлёв вскоре очень легко с линии штрафной площади сравнивает счёт. 1:1. Хозяева не дрогнули и продолжали идти вперёд. Удар опытного Гелы Засеева Правкин отразил, но перед собой и на добивании первым был Массуренко. 2:1.

Во втором тайме команды и не думали уходить в оборону. И такая игра на встречных курсах сначала принесла успех «Рязани». Фасхутдинов кивком головы после навеса бьёт мощно и точно. 2:2. А чуть позже Журавлёв добивает мяч после «сейва» Зайцева. 2:3. Казалось, что рязанцы сейчас ещё больше разовьют свой успех. Но тут же вторую жёлтую карточку получает Демченко. Кстати, работа судьи из Комсомольска-на-Амуре Ивана Пожидаева, оставила приятное впечатление. Если бы ещё он игрокам не «тыкал», было бы и вовсе идеально. Как бы то ни было, но удаление было бесспорным. И химчане это численное большинство реализовали! Сначала прострел ещё одного мастодонта «Химок-М» Мурнира в свои ворота замкнул Сараев. А затем уже Оленёв красиво откликнулся на передачу с фланга, сыграл на опережении и точно пробил в ближний угол! Более того, Засеев должен был забивать пятый мяч, но не попал в створ ворот из выгодного положения.

4:3 – «Химки-М» показывают, что даже лидерам Группы 3 они способны не просто давать бой, а ещё и побеждать.

Футбол. «Олимп – Первенство ПФЛ-2020-2021». Группа 3. 26 тур.

ФК «Химки-М» Химки, Московская область – ФК «Рязань» — 4:3 (2:1)

Голы: Костяев, 29, 1:0 (пен), Журавлёв, 33, 1:1, Массуренко, 39, 2:1, Фасхутдинов, 63, 2:2, Журавлёв, 65, 2:3, Сараев, 72, 3:3 (автогол), Оленёв, 74, 4:3.

Главный судья – Иван Пожидаев (Комсомльск-на-Амуре).

Предупреждения: Малыхин, Оленёв, Массуренко – Фасхутдинов, Демченко.

Удаление: Демченко, 65 (2-я ж.к.).

25 мая 2021 года. Спортивный комплекс «Новые Химки». 100 зрителей.

Текст Антон Буялов.

Фото ФК «Химки».

25.05.2021 г.