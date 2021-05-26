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Объем торговли между Ираном и Арменией увеличится более чем на 1 миллиард долларов

Международная торговля Армения Иран 
Объем торговли между Ираном и Арменией увеличится более чем на 1 миллиард долларов

Председатель Совместной торговой палаты Иран-Армения заявил, что объем двусторонней торговли между двумя странами, Ираном и Арменией, увеличится более чем на 1 миллиард долларов за счет создания свободных зон на соседних границах.

В ближайшее время рядом со свободной зоной Арас в Иране будет открыта свободная зона Мeгри, что может значительно увеличить объем двусторонней торговли.

В следующий иранский месяц Хордад (июнь 2021 г.) будут проведены три специализированные выставки, добавив: «Для участия в этих выставках будут направлены торговые и бизнес-группы, чтобы эти условия проложили новый путь для будущего планирования».

  Источник:FMG NEWS
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