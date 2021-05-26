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Россия одолела неуступчивую Данию на ЧМ-2021

  • 26.05.2021, 19:34,
  • Спорт
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26 мая национальная сборная России провела в Риге поединок четвёртого тура чемпионата мира по хоккею-2021 против команды Дании и одержала победу 3:0.





После сенсационного поражения российской сборной от Словакии 24 мая со счётом 1:3 и большого потока критики в свой адрес нашей команде нужно было непременно обыгрывать Данию, которая уже показала на этом чемпионате свою силу, выиграв у Швеции 4:3.





В первом периоде моменты, созданные у ворот Себастьяна Дама, были острее. Чего только стоит бросок Максима Шалунова в упор. Датчане играли задорно, имели преимущество на вбрасывании (12:9), а по броскам уступали совсем немного (7:10). Реализовать большинство, которое каждая из команд заработала по разу, ни тем, ни другим в первой двадцатиминутке не удалось. Потому нули на табло не удивляли.





Открыть счёт в этой игре россияне смогли только в конце второго периода. В большинстве это удалось сделать Ивану Морозову, который оказался самым расторопным на пятаке. 1:0.





В третьем периоде игра шла по сути до второго гола. Вратари обеих команд не раз совершали красивые спасения, но когда выкатившийся на ворота датчан Александр Барабанов забросил вторую шайбу, а затем Дмитрий Воронков после вбрасывания забил в ворота Себастьяна Дама третий гол, то судьба матча была решена. Счёт 3:0 словно отнял эмоции у хоккеистов сборной Дании, и те острых моментов у ворот Александра Самонова практически не создавали, позволив нашему вратарю наконец-то сыграть на ноль на этом чемпионате мира.





Свой пятый матч на чемпионате мира-2021 сборная России сыграет со Швейцарией 29 мая в 16:15 по московскому времени.





ЧМ-2021. Групповой этап.





Россия — Дания — 3:0 (0:0; 1:0; 2:0)





Голы: 1:0 Морозов (Воронков, Бурдасов) 39:18, 2:0 Барабанов 49:41, 3:0 Воронков (Морозов) 56:35





Вратари: Самонов — Дам
Броски в створ: 31:18
Штраф: 4:8





Текст: Наталья Бухарева.


Фото: ИИХФ


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