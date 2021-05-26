Стали известны даты матчей Финала плей-офф Единой Лиги ВТБ

В финальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ сезона-2020/2021, которая пройдёт до трёх побед, встретятся казанский УНИКС, занявший в регулярном чемпионате 3-е место и московский ЦСКА, ставший в турнире 4-м. Первые два матча серии пройдут в Казани.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

После завершения 1/2 финала Единой Лиги ВТБ, где казанский УНИКС в трёх матчах переиграл краснодарский «Локомотив-Кубань» (98:87 ОТ, 79:69 и 74:70), а московский ЦСКА добился общего успеха над санкт-петербургским «Зенитом» в серии из четырёх игр (78:73, 104:107 ОТ, 96:82 и 85:71), стали известны даты и места проведения матчей финальной серии.

Расписание финальной серии Единой Лиги ВТБ 2020/2021:

Матч №1: Казань. 5 июня, 19:30 (мск) УНИКС — ЦСКА

Матч №2. Казань. 7 июня, 19:00 (мск) УНИКС — ЦСКА

Матч №3. Москва. 10 июня, 19:00 (мск) ЦСКА — УНИКС

Матч №4. Москва. 12 июня, 13:00 (мск) ЦСКА — УНИКС (*)

Матч №5. Казань. 14 июня, 13:00 (мск) УНИКС — ЦСКА (*)

(*) — если понадобится

Источник: Единая Лига ВТБ.

Фото: Наталья Бухарева.