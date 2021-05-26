Белоруссия к 1 октября закроет посольство в Канаде

Белоруссия закрывает свое диппредставительство в Канаде. Крайним сроком объявлено 1 октября текущего года. Соответствующее постановление совмина республики опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 26 мая.

Проведение мероприятий, связанных с прекращением работы белорусского посольства в Канаде, и финансирование сопутствующих расходов возложено на внешнеполитическое ведомство государства.

Граждане Белоруссии, находящиеся на постоянном консульском учете дипмиссии в Канаде, будут поставлены на учет в генеральное консульство в Нью-Йорке, сказано на сайте посольства. В случае, если кто-то пожелает перевестись на учет в другое консульское учреждение, ему потребуется подать соответствующе заявление до 1 июля текущего года. Кроме того, на сайте указаны сроки прекращения приема документов для выполнения всех видов консульских действий.

Ранее глава МИД республики Владимир Макей объявил, что расходы на деятельность дипломатических миссий будут пересмотрены. В некоторых странах, с которыми у Белоруссии низкий товарооборот, посольства будут закрыты.