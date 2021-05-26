﻿ Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Грузии с национальным праздником Грузии |Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили по случаю Национального праздника Грузии. В послании говорится:



"Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Грузии с национальным праздником Грузии – Днем восстановления независимости.

Более века назад, выразив свою непоколебимую волю иметь собственную независимую государственность, дружественный грузинский народ и сегодня продолжает последовательно подтверждать это свое стремление, строя и развивая государство Грузия.

Уважаемый господин премьер-министр, Армения и Грузия в ходе своего государственного строительства разработали и внедрили такие предпосылки взаимодействия, посредством реализации которых возможно было наилучшим образом сохранять и развивать отношения между нашими странами.



Сегодня тоже превалирует та позиция, что нашим странам многое предстоит сделать как в двусторонних отношениях, так и в региональных процессах. В этом контексте неоспорима наша приверженность углублению сотрудничества между Арменией и Грузией и обогащению его новыми достижениями.



Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Грузии - процветания и прогресса”.

