﻿ Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Грузии с национальным праздником Грузии |Никол Пашинян

Исполняющий обязанности
премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительное послание
премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили по случаю Национального
праздника Грузии. В послании говорится:
"Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Грузии с национальным праздником Грузии – Днем восстановления независимости.
Более века назад, выразив свою
непоколебимую волю иметь собственную независимую государственность,
дружественный грузинский народ и сегодня продолжает последовательно
подтверждать это свое стремление, строя и развивая государство Грузия.
Уважаемый господин
премьер-министр, Армения и Грузия в ходе своего государственного
строительства разработали и внедрили такие предпосылки взаимодействия,
посредством реализации которых возможно было наилучшим образом сохранять
и развивать отношения между нашими странами.
Сегодня тоже превалирует та
позиция, что нашим странам многое предстоит сделать как в двусторонних
отношениях, так и в региональных процессах. В этом контексте неоспорима
наша приверженность углублению сотрудничества между Арменией и Грузией и
обогащению его новыми достижениями.
Пользуясь случаем, хочу пожелать
Вам успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу
Грузии - процветания и прогресса”.